21 листопада весь світ відзначає день привітань. Це свято закликає всіх до ввічливого спілкування без агресії. Адже тільки так можна зберегти і підтримувати мир. Історія всесвітнього дня вітання почалася ще у 1973 році, у розпал холодної та кривавої війни, коли стався конфлікт між Ізраїлем і Єгиптом. З тих пір це свято відзначають у всьому світі.
ТОП-10 оригінальних привітань до всесвітнього дня вітань!
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Привітайся сьогодні навіть з незнайомою,
Просто, з доброю душею руку простягни,
І скажи «Привіт»! і стане світ як ніби новим,
Нехай вітання всі будуть просто від душі
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Ти з ранку не в настрої прокинувся,
Але тобі простий перехожий посміхнувся,
І сказав «Привіт»! І ось вже легко
Дихається! Зітхни ж глибоко,
День вітань сьогодні, і давай,
Настрій іншим піднімай!
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Нехай звучать слова вітань
По-доброму, з душею.
Нехай ллються, наче пісня
І радують всю Землю
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Привіт, бонжур, або хелло,
Не важливо, лише б всім везло!
Адже День вітань настав,
Нам всім він радість подарував
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Скажи – привіт сусідові й сусідці,
Хлопчині незнайомому скажи,
І ти побачиш – світ такий привітний,
Гарне все чекає нас завжди.
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Я сьогодні встану рано,
Щоб привітати всіх навколо,
Адже сьогодні День вітань!
Здрастуй, любий мій друже!
Всім знайомим, незнайомим,
Буду говорити «Привіт»!
І сподіваюся, що почую
Те ж саме у відповідь!
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Добре привітання, як прохідний квиток
З ним зустрічають тебе у всіх країнах.
А щира усмішка хай буде з тобою
Щоб з радістю скрізь зустрічали, у твоїх силах!
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На різних мовах
Вітання сьогодні прозвучать,
Нехай настрій стає прекрасним,
І буде день сьогодні світлим та ясним.
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Скажімо здрастуй безліч літ!
І дадуть нам – всім привіт!
Без привітань життя негідне
У житті ввічливість потрібна!
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