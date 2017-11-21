21 листопада весь світ відзначає день привітань. Це свято закликає всіх до ввічливого спілкування без агресії. Адже тільки так можна зберегти і підтримувати мир. Історія всесвітнього дня вітання почалася ще у 1973 році, у розпал холодної та кривавої війни, коли стався конфлікт між Ізраїлем і Єгиптом. З тих пір це свято відзначають у всьому світі.



ТОП-10 оригінальних привітань до всесвітнього дня вітань!

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Привітайся сьогодні навіть з незнайомою,

Просто, з доброю душею руку простягни,

І скажи «Привіт»! і стане світ як ніби новим,

Нехай вітання всі будуть просто від душі

***

Ти з ранку не в настрої прокинувся,

Але тобі простий перехожий посміхнувся,

І сказав «Привіт»! І ось вже легко

Дихається! Зітхни ж глибоко,

День вітань сьогодні, і давай,

Настрій іншим піднімай!

***

Нехай звучать слова вітань

По-доброму, з душею.

Нехай ллються, наче пісня

І радують всю Землю

***

Привіт, бонжур, або хелло,

Не важливо, лише б всім везло!

Адже День вітань настав,

Нам всім він радість подарував

***

Скажи – привіт сусідові й сусідці,

Хлопчині незнайомому скажи,

І ти побачиш – світ такий привітний,

Гарне все чекає нас завжди.

***

Я сьогодні встану рано,

Щоб привітати всіх навколо,

Адже сьогодні День вітань!

Здрастуй, любий мій друже!

Всім знайомим, незнайомим,

Буду говорити «Привіт»!

І сподіваюся, що почую

Те ж саме у відповідь!

***

Добре привітання, як прохідний квиток

З ним зустрічають тебе у всіх країнах.

А щира усмішка хай буде з тобою

Щоб з радістю скрізь зустрічали, у твоїх силах!

***

На різних мовах

Вітання сьогодні прозвучать,

Нехай настрій стає прекрасним,

І буде день сьогодні світлим та ясним.

***

Скажімо здрастуй безліч літ!

І дадуть нам – всім привіт!

Без привітань життя негідне

У житті ввічливість потрібна!

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