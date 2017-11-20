Феномен української сцени, суддя шоу «Х-Фактор»-8 Олег Винник прикрасив обкладинку наймістичнішого спецвипуску «Отдохни» і розповів, як ставиться до ворожіння. Виявляється, успіх одному з найбільш затребуваних артистів України передбачили ще в юності.

Олег Винник не вважає себе забобонною людиною, по-філософськи ставиться до містики, гороскопів і прогнозів. Тим не менш, співак вірить у долю. Про це він розповів в інтерв’ю для спеціального випуску відомого глянцю.

«Про будь-яку подію в житті можна сказати, що це доля. У долю я вірю, адже доля – це те, що прописано Всевишнім. З іншого боку, кожна людина сама будує свою долю, приймає певні рішення і робить певні вчинки. Моя філософія така: якщо ти сам створюєш добро, то все у тебе в житті буде благополучно. А якщо людина зациклена на чомусь негативному, то її переслідують невдачі», – поділився думками Винник.

За словами виконавця, головним оберегом для нього є натільний хрестик. Крім того, Олег вже 11 років носить на пальці іменний перстень.

«Я отримав приз на музичному фестивалі в Німеччині – і мені подарували іменний перстень з гравіюванням. Я його губив, потім мені його повертали… Не можу сказати, що це талісман, але удачу він мені приносить. Я ношу його із задоволенням, адже він символізує любов і визнання глядачів», – розповів музикант.

Разом з тим, в ексклюзивному інтерв’ю виданню Олег Винник зазначив, що йому неодноразово намагалися передбачити майбутнє.

«У дитинстві та у студентські роки мені пророкували, що я підкорю великі вершини…Підходили до мене циганки, ворожки всякі… Але я не ведуся на таке. Не знаю, чи висока вершина, на якій я зараз, але можна сказати, що прогнози справдилися», – повідав артист.

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