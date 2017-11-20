Зима вже стукає у вікна, а це значить, що потрібно озброюватися теплими речами та зручним взуттям. Найскладніше вибрати верхній одяг, оскільки є вічна жіноча проблема: як залишатися красивою і при цьому не бути схожою на капусту. Щоб бути готовими до приходу холодів, пропонуємо подивитися новинки модних пуховиків колекції осінь–зима 2017–2018. Ми зробили для вас добірку найяскравіших та найпрактичніших пуховиків цього сезону.

Пуховики з хутром: стильно і тепло

Класичні хутряні коміри з єнота, песця, чорнобурки, як завжди, залишаються в тренді. Стильні пуховики з хутряним оздобленням – це насамперед практичність у носінні такого одягу, сучасність у стилі та, найголовніше, теплоізоляційні властивості пуховика. Новим напрямом варто виокремити хутряні підкладки, які часто виділяються з колірної гами всього пуховика.

Оригінальні шви у вишуканих пуховиках

Цього сезону як ніколи в моді незвичайні орнаменти зі швів, прошиті смужки і ромби. Вдало підібрані принти перетворюють таку куртку або пуховик у справжній витвір мистецтва. Фішкою цього пуховика є сама тканина. Також не менш яскраво виглядають куртки і без стібки, це матові та глянцеві пуховики, які найчастіше виконані в нейтральних тонах: сливовий, бежевий, оливковий.

Колірна палітра пуховиків 2017–2018

Палітра відтінків пуховиків на осінньо-зимовий сезон включає в себе велику кількість відтінків. Навіть якщо ви прихильник класики, то чорні пальто завжди залишаються в моді. Недалеко від них відійшли білі стібані куртки. А для прихильників яскравих та барвистих кольорів дизайнери пропонують безліч відтінків червоного і синього, рудого і лимонного, кольору хакі та навіть болотного.

Модні лижні куртки

Ось уже кілька сезонів поспіль лижні куртки не втрачають своєї популярності. Вони, звичайно, об’ємніші, ніж звичайні пуховики, але при цьому доволі теплі та комфортні. Такі куртки мають хутряний капюшон, який захистить вас від різних погодних умов. Лижні куртки часто виконано у спокійних тонах: блакитний, сірий і зелений.

Куртки в стилі оversize

У новій колекції дому Fendi були представлені об’ємні пуховики. У дизайнерів була така задумка – зшити куртки на 1–2 розміри більше, у так званому стилі оversize. Багата колекція пуховиків вмістила в себе хутряні оздоблення, асиметричний орнамент і різноманітність пошиття.

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