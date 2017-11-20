З 20 по 24 листопада у програмі «Вікна-новини» на СТБ вийде спецпроект «ЛЮБИТИ БИТИ» кореспондента Артема Сорокіна. Цикл сюжетів присвячений проблемі домашнього насильства в Україні. Глядачі почують історії жінок, які зіткнулися з жорстокістю в сім’ї, а також дізнаються, з чого потрібно починати боротьбу з побутовою тиранією, і як жертвам захистити свої права.

«Домашнє насильство в Україні процвітає. Це явище колосальних масштабів! За статистикою міжнародного правозахисного центру «Ла Страда», кожна третя жінка страждає від фізичного, сексуального чи психологічного насильства. А за статистикою ООН, 6 мільйонів українців живуть з постійним страхом. Вони не знають, куди звернутися за допомогою і де можна знайти тимчасовий притулок. Так не має бути. З цим не можна миритися. Треба зуміти сказати собі «досить» і вирватися з домашнього пекла, поки не пізно», – пояснює Артем Сорокін.

Як зазначає автор спецпроекту, першою в Україні відкрито заговорила про проблему домашнього насильства жінка на ім’я Наталя Мазур. Вона змогла вирватися з полону побутової тиранії і почати нове життя. Тепер Наталя підтримує інших жінок, допомагає притулкам і активно бере участь в обговореннях цієї проблеми. Вона переконана, що терпіти насильство не можна. Потрібно бігти від тиранів і починати життя з нуля. Однак поки що її боротьба – це боротьба однієї людини проти цілої української системи, яка не вміє протистояти домашньому насильству. У більшості випадків, чоловіків, затриманих за насильство в сім’ї, правоохоронці відпускають додому вже через кілька годин. Вони повертаються до дружин і продовжують знущатися з них з більшою силою.

Доля ще однієї героїні спецпроекту склалася менш вдало. Зараз вона сидить у в’язниці за вбивство цивільного чоловіка. Як стверджує ув’язнена, вона була жертвою постійного домашнього насильства і неодноразово викликала поліцію після спалахів агресії її чоловіка. Однак представники правоохоронних органів діяли за принципом: немає трупа – немає злочину.

У циклі «ЛЮБИТИ БИТИ» Україні буде протиставлятися країна з нульовою толерантністю до домашньої тиранії – Швеція. Нетерпимість до побутового насильства в цій країні виховується роками, а жіноча та дитяча недоторканність захищені законом. Факти домашнього насильства міжнародні організації фіксують там вчетверо рідше, ніж в Україні, а ось притулків, куди можуть звертатися жертви, більше практично в 25 разів.

«У Швеції кримінальне законодавство і громадська думка складені таким чином, що ти просто не захочеш вдарити свою дружину чи дитину. Кожен суд, розглядаючи кримінальну справу, прийме багаторічне домашнє насильство винятково як обтяжуючу обставину. Там в кожному крихітному містечку є притулки, куди жінки можуть звернутися за допомогою, знайти притулок. На цьому дисонансі ми і будуємо наші сюжети. Ми хочемо, щоб парламент України якнайшвидше прийняв зміни до законодавства, і наша держава ратифікувала Стамбульську конвенцію, яка в Швеції, скажімо, та й у багатьох розвинених європейських країнах, працює вже протягом багатьох років. Якщо цього не відбудеться, масштаби домашнього насильства в Україні, найімовірніше, будуть тільки розростатися. Адже безкарність породжує злочин. На жаль, щороку 600 жінок не виживають після домашнього насильства. «Любити» і «бити» – два несумісних слова, які не повинні стояти поруч. Якщо вас хтось б’є – він точно вас не любить. Я сподіваюся, що за допомогою спецпроекту, ми покажемо, що жити по-іншому можна і потрібно», – підсумував Артем Сорокін.

Дивіться спецпроект «ЛЮБИТИ БИТИ» з 20 по 24 листопада у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

Відео-анонс за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=1oaUhlO6K6k

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