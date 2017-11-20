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Телеканал СТБ / Що відомо про переможницю «Міс Світу – 2017»

Що відомо про переможницю «Міс Світу – 2017»

Телеканал СТБ

У суботу в Китаї відбувся конкурс «Міс Світу – 2017», перемогу в якому здобула представниця Індії Мануша Чхіллар. Друге почесне місце дісталося мексиканці Андреа Мезі, а третє місце присудили Стефані Хілл, представниці Великобританії. Щоб дізнатися трохи більше про найкрасивішу дівчину світу, ми заглянули в її Instagram. Виявилося, що Мануша професійно займається танцями і у звичайному житті виглядає не гірше, ніж на сцені «Міс Світу – 2017».

Новій володарці престижного титулу лише 20 років. Дівчина веде активне світське і соціальне життя, любить спорт і пишається своєю національністю. Королева краси інтенсивно займається спортом і дає корисні поради своїм прихильникам у соціальних мережах.

Мануша народилася в багатій родині; її батько – доктор Мітра Безу Чхіллар, вчений з Організації оборонних досліджень і розробок, а мати доктор Нілем Чхіллар, ад’юнкт-професор і начальник відділу біохімії нервової системи в Інституті поведінки людини і суміжних наук. Тож не дивно, що Чхіллар також у майбутньому планує отримати серйозну професію вона буде лікарем. Тому, незважаючи на підготовку до конкурсу, дівчина продовжувала навчання в медичному коледжі.

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