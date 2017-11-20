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Телеканал СТБ / Чим закінчиться абсолютна влада Наталії Чуприк на «МастерШеф»-7

Чим закінчиться абсолютна влада Наталії Чуприк на «МастерШеф»-7

Телеканал СТБ

У вівторок, 21 листопада, глядачі СТБ побачать 25 випуск «МастерШеф»-7. На учасників чекають випробування не тільки кулінарними знаннями, але і тоталітарним режимом… Наталії Чуприк. Які ще сюрпризи підготував наступний тиждень проекту – дізнайтеся у матеріалі!

мастершеф 21.11.2017

25 випуск проекту нагадає телеглядачам і кулінарам, що таке абсолютна влада. Рішенням ЦК кухні «МастерШеф»-7 вона опиниться в руках Наталії Чуприк. Хто повстане проти, а хто віддасть перевагу стратегії людини-невидимки? І кому завдання товариша Чуприк будуть не під силу?
  

пава мастершеф 21.11.2017

Також кулінарам-аматорам доведеться приготувати огіркову райту за п’ять хвилин, але чи знає хоч хтось, що це за страва?

эктор мастершеф 21.11.2017

Чим закінчаться випробування тринадцятого тижня? І хто опиниться в зоні ризику? Дивіться у вівторок, 21 листопада, о 20:00, у 25 випуску «МастерШеф»-7 на СТБ.

Відеоанонс 25 випуску проекту «МастерШеф»-7 дивіться просто зараз!

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