Сьогодні, 19 листопада, у всьому світі відзначають Міжнародний чоловічий день. Жінки вітають своїх других половинок, братів, батьків і друзів. Також у багатьох країнах проходять тематичні семінари, лекції та урочисті заходи. Як же оригінально привітати сильну половину людства сьогодні?
Першими, хто став відзначати Міжнародний чоловічий день, були жителі островів Карибського моря. Ще у 1999 році місцевий професор Джероме Тілуксінгх запропонував ввести дату 19 листопада як День всіх чоловіків. Підтримавши його ініціативу, влада Республіки Тринідад і Тобаго зробили таке свято щорічним. За деякий час цей день став міжнародним і тепер відзначається у багатьох країнах Азії, Європи й Америки.
Звичайно, головним подарунком для кожного чоловіка сьогодні буде тепло та ласка коханої жінки. Невід’ємним атрибутом також стане святковий стіл і приємні побажання для сильної половини людства.
Сайт stb.ua вітає усіх чоловіків із цим чудовим святом та пропонує кілька варіантів оригінальних побажань у Міжнародний чоловічий день.
С Международным днем мужским!
Пускай тебя все уважают,
Семьей своею будь любим.
И ничего пусть не мешает
Успешным и веселым быть,
Ценить мгновенья жизни этой,
Про все заботы позабыть
И верить в добрые приметы!
Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надёжным, верным
И во всех делах примерным —
В этот день, без исключенья,
Посвящаем поздравленья.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всём преуспевать!
В Международный день мужчин
Желаю, чтоб тебе, любимый,
Для грусти не нашлось причин,
И был ты Господом хранимый,
Я благодарна ноябрю
За обретенный этот праздник
И говорю тебе – Люблю!
И счастлива – Ты мой избранник!
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