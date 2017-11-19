Сьогодні, 19 листопада, у всьому світі відзначають Міжнародний чоловічий день. Жінки вітають своїх других половинок, братів, батьків і друзів. Також у багатьох країнах проходять тематичні семінари, лекції та урочисті заходи. Як же оригінально привітати сильну половину людства сьогодні?



Першими, хто став відзначати Міжнародний чоловічий день, були жителі островів Карибського моря. Ще у 1999 році місцевий професор Джероме Тілуксінгх запропонував ввести дату 19 листопада як День всіх чоловіків. Підтримавши його ініціативу, влада Республіки Тринідад і Тобаго зробили таке свято щорічним. За деякий час цей день став міжнародним і тепер відзначається у багатьох країнах Азії, Європи й Америки.

Звичайно, головним подарунком для кожного чоловіка сьогодні буде тепло та ласка коханої жінки. Невід’ємним атрибутом також стане святковий стіл і приємні побажання для сильної половини людства.



Сайт stb.ua вітає усіх чоловіків із цим чудовим святом та пропонує кілька варіантів оригінальних побажань у Міжнародний чоловічий день.

С Международным днем мужским!

Пускай тебя все уважают,

Семьей своею будь любим.

И ничего пусть не мешает

Успешным и веселым быть,

Ценить мгновенья жизни этой,

Про все заботы позабыть

И верить в добрые приметы!



Всем мужчинам: храбрым, сильным,

Деловым, красивым, стильным,

Искренним, надёжным, верным

И во всех делах примерным —

В этот день, без исключенья,

Посвящаем поздравленья.

Быть любимцами удачи

Пожелаем вам в придачу,

Бодрость духа не терять

И во всём преуспевать!



В Международный день мужчин

Желаю, чтоб тебе, любимый,

Для грусти не нашлось причин,

И был ты Господом хранимый,

Я благодарна ноябрю

За обретенный этот праздник

И говорю тебе – Люблю!

И счастлива – Ты мой избранник!

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