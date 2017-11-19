«Хата на тата»-6: героєм випуску 11 стане батько п’ятьох дочок

Вже завтра, 20 листопада, в ефірі знову улюблене сімейне шоу – «Хата на тата»-6! Героєм випуску 11 стане багатодітний батько – Валерій Грабовенко. У нього п’ятеро дочок і сам себе чоловік називає «батько-героїн». Як тато буде сам на сам?



Герой випуску 11 «Хата на тата»-6 – Валерій Грабовенко працює трактористом. Все життя чоловік мріє про сина, проте поки на радість татові ростуть аж п’ять доньок. Валерій не звик займатися дівчатками та побутові клопоти і вихованням дітей звалив на дружину. Залишившись з дочками наодинці татові буде дуже несолодко. Герой забуде про головне жіноче свято у році – 8 березня. Таку помилку п’ятеро дівчаток батькові не пробачать і будуть мститися. Що ще чекає на Валерія Грабовенко?

Дивіться завтра у випуску 11 «Хата на тата» -6!