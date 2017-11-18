«Один за всіх»-10: що чекає на глядачів у дванадцятому випуску

12 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-10 вже завтра з’явиться на телеекранах. У цьому випуску в студії спробують з’ясувати, чому 8-річна дівчинка, яку протягом 7 років у любові виховували названі батьки, тепер ризикує повернутися до біологічної матері, яка п`ять років провела у в`язниці. Детальніше – в матеріалі.

Людмила, яка стала названою матір’ю маленької Христини, протягом 7 років ростила її як рідну. Але біологічна мати дівчинки, після 5 років проведених у в’язниці за спробу замовити кілеру свого чоловіка, з’явилася та хоче назавжди забрати дитину з люблячої сім’ї. Вона стверджує, що любить свою доньку та не збирається ні з ким її ділити.

Людмила, незважаючи на кілька програних судів, готова і далі боротися за право виховувати дівчинку, адже впевнена – віддати її біологічній матері, все одно, що підштовхнути до самогубства. Але зараз вона не має ніяких юридичних прав на дитину, порятунку якої присвятила своє життя. Крім того, сама Христина також не хоче йти від люблячої Людмили…

Чи дійсно рідна мати Христини замовила вбивство власного чоловіка? Невже дитина поїде жити до жінки, засудженої за такий злочин? Яка доля чекає на 8-річну дівчинку?

Дивіться вже завтра о 21:25 в 12 випуску «Один за всіх»-10

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