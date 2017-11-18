Міцелярна вода – асболютний must-have в арсеналі засобів по догляду за шкірою обличчя кожної жінки. Популярність цього косметичного продукту обумовлена його універсальними властивостями: зволоження, очищення, пом’якшення і тонізація. Не таємниця, що якісна міцелярна вода має досить високу ціну. На треба панікувати! Ми розповімо, з чого роблять міцелярну воду і як приготувати засіб в домашніх умовах.

Склад міцелярної води

Своєю м’якою і делікатною дією міцелярна вода зобов’язана компонентам, які входять до її складу. У цьому б’юті-продукті не містяться мило, спирт, барвники, ароматизатори та інші шкідливі речовини. Навіть жінки з дуже чутливою ​​шкіри можуть без побоювання використовувати засіб щодня, адже він не подразнює сальні залози і не сушить шкіру.

Незважаючи на те, що широкого розповсюдження міцелярна вода набула порівняно недавно, косметологи вже не перший рік активно застосовують її у своїй практиці. Зазвичай, до складу «магазинної» води входять:

м’які поверхнево-активні речовини;

розчинники забруднень;

рослинні екстракти;

антиоксиданти.

Також велика перевага «міцелярки» в тому, що немає необхідності її змивати. Миттєво освіжити шкіру обличчя і очистити її можна буквально де завгодно: на роботі, після спортзалу або стоячи у заторі.

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Як виготовити міцелярну воду власноруч

Приготувати універсальний засіб легко і просто в домашніх умовах. Це не потребуватиме багато часу, а результат приємно порадує і допоможе суттєво заощадити. Адже купуючи в магазині той чи інший косметичний продукт, ми часто переплачуємо за назву бренду, а не лише за якість.

Вам знадобиться:

90 мл рожевої води

3 мл касторової олії (підійде також масло зародків пшениці, виноградних кісточок або мигдалю)

20 крапель вітаміну Е

5 мл олії шипшини

Підготуйте порожній і чистий флакон ємністю 150 мл. Це оптимальний об’єм для тих, хто планує носити воду з собою. Перш ніж братися до приготування, рекомендуємо ретельно продезінфікувати всі інструменти. Змішайте зібрані компоненти. За бажанням можна додати гліцерин, алантоїн або Д-пантенол – ці складові додадуть ефективності продукту. Не лякайтеся, якщо ваша міцелярна вода має жовтуватий відтінок: це нормально через домішки масел. Перед використанням флакончик з рідиною необхідно струсити, щоб інгредієнти перемішалися. Зберігати таку міцелярну воду краще в темному прохолодному місці. Однак слід враховувати, що термін придатності отриманого косметичного засобу досить невеликий, як і у будь-якого іншого, приготованого в домашніх умовах.

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