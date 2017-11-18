«Битва екстрасенсів»-17: з якими випробуваннями зустрінуться учасники у восьмому випуску

«Битва екстрасенсів»-17 випуск 8 вже завтра з’явиться на екранах телеканалу СТБ. Наймістичніший проект країни продовжить дивувати глядачів шокуючими розслідуваннями, а також таємницями героїв, які учасники розкриють під час випробування. Цього разу ясновидці з’ясують, яка невідома сила забрала душу молодого хлопця. Крім того, екстрасенси зустрінуться з п’ятьма незнайомцями, у кожного з яких є історія, від якої в жилах холоне кров… Детальніше – в матеріалі.

До екстрасенсів за допомогою звернулася мати у відчаї. Жінка розповідала, що її син, який живе та працює в Таїланді, за останні два тижні вже двічі потрапляв в аварію. На щастя пошкодження були зовсім легкими, а те, що трапилося – більше нагадувало звичайну неприємність, ніж справжню загрозу для життя. Однак зовсім скоро до редакції надійшов іще один лист. Виявилося: 25-річний Іван знову став жертвою ДТП. Але більш за все шокував той факт, що напередодні події він подзвонив матері та повідомив – щось його переслідує та хоче вбити.

Ця аварія стала для хлопця фатальною. Він впав у кому. Убита горем мати дивом змогла виходити сина, але незабаром дізналася від учасників 17 сезону «Битви екстрасенсів» щось дійсно шокуюче…

Крім того, екстрасенси зіткнуться ще з одним завданням. Вони зустрінуться з 5 незнайомцями. У кожного з них є історія, від якої в жилах холоне кров. І хоча основним завданням ясновидців буде з’ясувати, хто з присутніх дійсно «народився в сорочці», на цьому вони не зупиняться…

Які невідомі факти з життя незнайомців відкриють екстрасенси, а також чи вдасться їм врятувати душу молодого хлопця – дізнайтеся вже завтра, о 19:00 на СТБ

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