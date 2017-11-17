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Телеканал СТБ / Простий салат із печериць і курки на Новий рік: топ-3 варіанта приготування

Простий салат із печериць і курки на Новий рік: топ-3 варіанта приготування

Телеканал СТБ

Приготування салатів не потребує багато часу і до снаги навіть новачку в кулінарії. Крім того, ця категорія страв корисна і поживна, а також спроможна стати прикрасою будь-якого святкового столу. Сьогодні ми поділимося новорічної класикою – простими та смачними рецептами салатів з куркою і грибами.

Салат з курячим філе, сиром і горіхами

Салат с куриным филе, сыром и орехами - фото

Інгредієнти:

  • 1 велике куряче філе
  • 200 г твердого сиру
  • 300 г печериць
  • 100 г волоських горіхів
  • 2 зубчики часнику
  • вершкове масло
  • майонез
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе промити, очистити від плівок і обсушити паперовим рушником. Відварити в підсоленій воді до готовності.
  2. Сир натерти на крупній тертці. Печериці порізати тонкими пластинами і обсмажити на вершковому маслі. За бажанням можна використовувати консервовані печериці.
  3. Горіхи і часник дрібно порубати.
  4. Всі інгредієнти салату змішати і посолити за смаком. Заправити майонезом.

Англійський салат із печериць з куркою

Английский салат из курицы и грибов - фото

Інгредієнти:

  • 1 банка консервованої кукурудзи
  • 1 куряче філе
  • 500 г печериць
  • 2 солодких болгарських перця
  • 3 помідори
  • 100 г сухариків
  • сіль
  • майонез

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе промити, зачистити і обсушити паперовим рушником. Відварити в підсоленій воді до готовності і дрібно нарізати.
  2. Печериці нарізати шматочками і відварити в окремій ємності. Перець нарізати соломкою. Помідори нарізати кубиками.
  3. Змішати курку, гриби, перець, помідори, кукурудзу і сухарики. Додати майонез, посолити і добре перемішати.

Багатошаровий салат з курки і печериць

Слоеный салат из курицы и грибов - фото

Інгредієнти:

  • 3 великі картоплини
  • 1 куряче філе
  • 2 головки ріпчастої цибулі
  • 3 яйця
  • 1 банка консервованих печериць
  • рубана зелень
  • майонез

Спосіб приготування

  1. Куряче філе відварити. Окремо відварити картоплю і яйця.
  2. Печериці обсмажити з дрібно нарізаною цибулею.
  3. Приготовану курку нарізати. Картоплю натерти на тертці, посолити. Окремо натерти яєчні білки і жовтки.
  4. Викласти салат шарами: картопля, курка, печериці з цибулею, білки, жовтки. Кожен шар промазати майонезом. Зверху присипати рубаною зеленню.

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