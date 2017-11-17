У будь-яку пору року шкіра нашого обличчя потребує регулярного догляду. Найбільше вона піддається впливу ультрафіолетових променів, холоду та сильному вітру, сухому повітрю в опалюваних приміщеннях і різкому перепаду температур. Тому готувати обличчя до холодів треба вже з осені. Ми підготували кілька корисних порад щодо догляду за шкірою обличчя для будь-якого віку. Порада № 1

Правильно вмивайтеся. Не варто вмивати обличчя надто гарячою водою, це пересушує шкіру. Використовуйте лише делікатні засоби для очищення ㄧ пінки і муси, молочко для зняття макіяжу. Також категорично не рекомендовано застосовувати лосьйони та тоніки, у складі яких є спирт і сульфати, вони викликають сухість шкіри.

Порада № 2

Існує такий міф, що зволоження шкіри в морозну погоду протипоказано. Але щоб нанесення кремів приносило користь вашій шкірі, потрібно використовувати їх приблизно за годину до виходу з дому. Краще в зимову пору року вибирати крем з вітамінами Е і D.

Порада № 3

У різні пори року і для кожного типу шкіри необхідні свої маски. Взимку це вітамінізовані та поживні варіанти, які рекомендовано робити кожні 2ㄧ3 дні. У складі масок для сухої шкіри повинні міститися масла авокадо, мигдалю, персика і паростків пшениці. Для жирної та комбінованої підходять маски з протизапальними компонентами ㄧ маслом хвої, розмарину, лаванди, екстрактами чайного дерева.

Порада № 4

Восени і взимку сонце особливо не балує нас теплими променями, але це не означає, що ультрафіолет не шкодить шкірі в холодну пору року. Тому дуже рекомендуємо використовувати захисний крем для обличчя з мінімум SPF20. Порада № 5

Шкіра навколо очей і губи особливо потребують захисту взимку. Це ті місця, де немає сальних залоз, і тому саме вони в першу чергу потрапляють у зону ризику.

Обов’язково беріть із собою гігієнічну помаду з вмістом воску або вітаміну Е. Вона допоможе набагато швидше загоїти мікротріщини на ваших губах.

Взимку намагайтеся уникати матових помад, оскільки вони пересушують шкіру губ. Але якщо ж ви все-таки вирішили нею скористатися, то обов’язково перед цим зволожуйте шкіру захисним бальзамом або гігієнічною помадою.

Для того щоб шкіра навколо очей залишалася еластичною, перед сном необхідно робити живильні маски на основі олій, а також використовувати спеціальні патчі.

Порада № 6

Взимку через централізоване опалення повітря у квартирах та офісах стає дуже сухим, а це негативно впливає на стан шкіри обличчя. Ми рекомендуємо придбати зволожувач повітря, це допоможе поліпшити стан вашої шкіри. Також не забувайте систематично провітрювати приміщення, в якому ви перебуваєте.

Правильний догляд за обличчям протягом всієї зими подарує вам оксамитову та сяючу шкіру. Тому намагайтеся дотримуватися таких доволі простих порад, і вона потім скаже вам “дякую”

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