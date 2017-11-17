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Телеканал СТБ / «Х-фактор»-8 випуск 12: чим здивує другий прямий ефір

«Х-фактор»-8 випуск 12: чим здивує другий прямий ефір

Телеканал СТБ

Вже завтра, 18.11.2017, на телеканалі СТБ глядачі побачать другий прямий ефір на «Х-фактор»-8. Учасники постануть у нових образах і виконають відомі пісні з мюзиклів.

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У випуску 12 «Х-фактор»-8 фіналісти сезону будуть боротися за місце серед найсильніших учасників сезону. У другому прямому ефірі вони заспівають хіти з мюзиклів і проявлять не лише вокальний, а й артистичний талант.

Також учасники вперше відчують дух суперництва. Отримавши коробочки з образливими словами від конкурентів, вони дадуть відповідь на найпровокаційніші запитання.

Хто з Х-фіналістів зможе дати відсіч критиці, а хто не впорається з емоціями?

Дивіться завтра, 18 листопада, о 19:00 у другому прямому ефірі «Х-фактор»-8!