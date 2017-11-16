З настанням останнього осіннього місяця ми проводжаємо тепло і зустрічаємо перші заморозки. Незважаючи на істотне похолодання, настрій українцям піднімуть прийдешні свята листопада. На жаль, офіційних вихідних в листопаді не передбачено, але це не заважає нам відзначати важливі події.

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9 листопада відзначається День української писемності та мови. Це свято встановлене на честь Нестора Літописця, основоположника писемної української мови.

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16 листопада країна святкує День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Дата була обрана не випадково, адже 16 листопада 1924 року в Харкові відбувся перший ефір передачі українського радіо.

17 листопада українці відзначать Міжнародний день студентів, свято юності та веселощів. Зазвичай цього дня проходять різні просвітницькі та культурні заходи за участю молоді.

Окремо виділимо національну пам’ятну дату: 25 листопада українці вшановують пам’ять жертв голодоморів. Цього дня о 16:00 проходить загальнонаціональна хвилина мовчання. Також біля меморіальних комплексів проводяться траурні заходи.

У ніч із 24 на 25 листопада проходить Чорна п’ятниця – справжнє свято шопінгу, коли магазини обіцяють значні знижки на всі свої товари.

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28 листопада розпочинається Різдвяний пост, який триватиме до 6 січня.

Кількість робочіх днів у листопаді 2017: 22

Кількість святкових та вихідних днів у листопаді 2017: 8

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