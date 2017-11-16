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Телеканал СТБ / У Києві відбудеться концерт Рождена Анусі (ROZHDEN) з альбомом «R2»

У Києві відбудеться концерт Рождена Анусі (ROZHDEN) з альбомом «R2»

Телеканал СТБ

Зовсім недавно ми дізналися, що популярний артист Рожден Анусі став новим Холостяком у 8 сезоні проекту на телеканалі СТБ! Підкорювати серця дівчат буде співак Рожден (ROZHDEN). А 24 листопада 2017 у всіх шанувальників і шанувальниць творчості артиста з’явиться унікальна можливість побувати на презентації його нового альбому «R2»! У цей день ми знову зберемося в Bel Etage Concert Hall, щоб почути найщирішого артиста ROZHDEN.

ROZHDEN_2411Він народжений для слави! Його унікальний тембр голосу, поєднання класичного ритм-енд-блюзу з електронікою заворожує слухачів із перших нот. Поп, фанк, соул – його рідні жанри. Він доведе, що заслуговує бути серед перших поп-зірок рідної країни.

Рожден не закінчував музичні школи та спеціалізовані ВНЗ. Але це не завадило йому навчитися грати на барабанах і фортепіано, а також освоїти техніку бітбокс. У дитинстві викладач з вокалу, до якого привела Рождена мама, сказала, що «у хлопчика немає ні слуху, ні голосу». Зараз, напевно, цей викладач гризе собі лікті, коли бачить голосистого музиканта на телебаченні.

Його «Правда» – це дебютний альбом 2004 року, на початку 2017-го він випускає новий альбом «R2», що відомий хітами «Піна», «Ні ти, ні я», «Роса», а візитна картка Рождена – пісня «Знаєш» – стала саунд-треком до багатьох фільмів. Rozhden переміг у другому півфіналі відбіркового туру Євробачення-2017 і став фіналістом проекту «Голос Країни».

Останнє, чим здивував всю країну Рожден, – це зйомки в шоу «Холостяк», що вже навесні вийде в ефір. Про всі заслуги й особливості одного з найпопулярніших сьогодні музикантів говорити можна довго.

Прийди, закохайся та переконайся в його унікальності на великому сольному концерті в Києві 24 листопада. Квитки вже у продажу на сайті concert.ua.

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