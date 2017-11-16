Зовсім недавно ми дізналися,
Він народжений для слави! Його унікальний тембр голосу, поєднання класичного ритм-енд-блюзу з електронікою заворожує слухачів із перших нот. Поп, фанк, соул – його рідні жанри. Він доведе, що заслуговує бути серед перших поп-зірок рідної країни.
Рожден не закінчував музичні школи та спеціалізовані ВНЗ. Але це не завадило йому навчитися грати на барабанах і фортепіано, а також освоїти техніку бітбокс. У дитинстві викладач з вокалу, до якого привела Рождена мама, сказала, що «у хлопчика немає ні слуху, ні голосу». Зараз, напевно, цей викладач гризе собі лікті, коли бачить голосистого музиканта на телебаченні.
Його «Правда» – це дебютний альбом 2004 року, на початку 2017-го він випускає новий альбом «R2», що відомий хітами «Піна», «Ні ти, ні я», «Роса», а візитна картка Рождена – пісня «Знаєш» – стала саунд-треком до багатьох фільмів. Rozhden переміг у другому півфіналі відбіркового туру Євробачення-2017 і став фіналістом проекту «Голос Країни».
Останнє, чим здивував всю країну Рожден, – це зйомки в шоу «Холостяк», що вже навесні вийде в ефір. Про всі заслуги й особливості одного з найпопулярніших сьогодні музикантів говорити можна довго.
Прийди, закохайся та переконайся в його унікальності на великому сольному концерті в Києві 24 листопада. Квитки вже у продажу на сайті concert.ua.