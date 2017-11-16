«Сюрприз, сюрприз!»: з якими героями познайомить дванадцятий випуск шоу

У п’ятницю, 17.11.2017, «Сюрприз, сюрприз!» продовжить знайомити країну з дивовижними героями, мрії яких заслужено втіляться у життя. Які сюрпризи чекають щасливчиків? І чим здивує дванадцятий випуск найдобрішого проекту України? Дізнайтеся в нашому матеріалі!

Щоп’ятниці «Сюрприз, сюрприз!» нагороджує українців, які на це заслуговують. Який романтичний сюрприз отримає героїня, яка відправилася за чоловіком у полон? Хто заслужить поїздку до Лондона, а хто до Японії? Чим винагородять жінку, яка знаходить загублених собак? Що чекає провідника, який повернув цінні речі однієї з пасажирок? Якою буде зустріч найрідніших людей через довгі роки розлуки? І який подарунок підготував… Жан-Клод Ван Дамм? Не пропустіть!

Дивіться найдобріший проект країни «Сюрприз, сюрприз!» 17.11.2017, о 20:00, на СТБ.

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