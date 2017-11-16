Згідно з місячним календарем садівника-городника на листопад 2017, головною роботою на ділянці стане підготовка рослин до зими. Наш місячний посівний календар садівника на листопад, складений з урахуванням фаз Місяця, точно визначить, які дні слід присвятити таким важливим маніпуляціям. Докладніше читайте в нашому матеріалі.



Наприкінці осені досвідчені землероби проводять фінальні роботи на городі та в саду. До них належать: підзимні посіви, захист від морозу та гризунів, побілка дерев, знищення гнізд комах, фінальні роботи на винограднику, збір останніх плодів.

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Місячний календар садівника та городника на листопад:

З 1 по 3 листопада. Зростаючий Місяць. У цей період рекомендовано сіяти зелень для вирощування в домашніх умовах або ж в теплиці. Необхідно знищити шкідників кімнатної рослинності. І не забудьте внести органічні добрива.

4 листопада. Повний Місяць. Не варто затівати пересадку або посів рослин.

З 5 по 8 листопада. Спадаючий Місяць. Займіться розпушенням сухого ґрунту і знищенням жуків. 5 і 6 листопада підготуйте багаторічні рослини до зими. А 7 і 8 листопада пересадіть кімнатні рослини і посійте тепличні овочі.

З 9 по 10 листопада. Спадаючий Місяць. Остання чверть. Не варто сіяти і пересаджувати рослини.

З 11 по 17 листопада. Спадаючий Місяць. У цей час варто пересадити і посіяти кімнатні рослини, розрихлити і підживити ґрунт, зайнятися шкідниками. 14 і 15 листопада – сприятливий час для посіву зелені та цибулькових квітів у теплиці. А 16 і 17 листопада поливайте і підживлюйте тепличні квіти.

18 листопада. Новий Місяць. Не займайтеся пересадкою і посівом рослин.

З 19 по 23 листопада. Зростаючий Місяць. Це вдалий час для розпушення і удобрення грунту, боротьби зі шкідниками.

З 24 по 25 листопада. Зростаючий Місяць. Не варто в цей період засівати і пересаджувати рослини.

З 26 по 27 листопада. Зростаючий Місяць. Приділіть час посіву листових овочів у домі або теплиці. Рекомендовано поливати і вносити добрива.

З 28 по 30 листопада. Зростаючий Місяць. Чудовий період для посіву зелені в домашніх або тепличних умовах. Також присвятіть ці дні боротьбі з комахами на кімнатних рослинах.

Сприятливі дні: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30.

Несприятливі дні: 4, 9, 10, 18, 24, 25.

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