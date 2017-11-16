Раз вже сьогодні стало відомо, що на Католицьке Різдво в Україні буде вихідний, то давайте згадаємо традиції та звичаї цього свята. Адже вони відрізняються від православних. Читайте, як святкуватимуть Католицьке Різдво 2017 у всьому світі.

Різдво у католиків відзначається більше, ніж Новий Рік і вважається головним сімейним святом. Що примітно, відзначають Різдво усі. Навіть ті, хто не вірить у Бога. За великим святковим столом збирається вся родина. Родичі відкладають будь-які, навіть найважливіші справи, щоб провести різдвяний вечір у колі найближчих і найрідниших людей. Господині намагаються балувати своїх гостей розмаїттям страв, обов’язковими серед яких вважаються індичка, гусак, кролик або оленина.

На відміну від православних, католики не постять перед Різдвом. Весь грудень вони присвячують молитвам, служінням у храмі та спілкуванню з близькими. Це так званий Адвент, або очікування Різдва. Але багато хто все ж дотримується деяких обмежень у їжі. Наприклад, відмовляються від тваринних продуктів по п’ятницях. Найчастіше католики ретельно готуються до святкування Різдва. Вони прикрашають будинки мерехтливими гірляндами, ставлять ялинку і звичайно ж, фігурку довгоочікуваного гостя – Санта Клауса. У ніч з 24 на 25 грудня він приходить до кожної родини. Санта тихенько пробирається до будинку через димар, і залишає подарунки всім слухняним діткам. За традицією, вранці малюки знаходять свої сюрпризи під ошатною ялинкою або у шкарпетках біля каміна.

Звичайно, подарунками один одного вітають усі члени сім’ї, бажаючи веселого Різдва та щасливого Нового року.