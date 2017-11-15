«Зважені та щасливі»-7: з якими випробуваннями зустрінуться учасники в 12 випуску

«Зважені та щасливі»-7 випуск 12 вже завтра з’явиться на телеекранах. Протягом трьох місяців до поштової скриньки Аніти надходили листи, в яких учасники скаржилися на проблеми, що досі виникають у їхніх стосунках. Щоб допомогти парам, Аніта вирішила влаштувати їм зустріч з психологом Ганною Кушнерук. Детальніше – в матеріалі.

Цього тижня учасники разом з Ганною Кушнерук подивляться відеозаписи, на яких вони звинувачують та ображають своїх партнерів. Але чи зможе психолог допомогти парам позбутися від постійних сварок та непорозумінь?

У випробуванні тижня подружжя фізично відчують на собі тягар, що не дає рухатися далі, адже до них прикріплять важкі металеві півкулі. Саме з ними парам доведеться подолати шлях в три кілометри. По ходу виконання завдання, подружжя повинні будуть позбутися не тільки від фізичного навантаження, а й проблем у стосунках. Але не все так просто! Для цього їм доведеться нарешті поговорити про те, що замовчувалося роками!

Однак, навіть розібравшись у відносинах, учасникам доведеться вдосталь понервувати, адже одна з пар, може поїхати додому відразу після зважування! Невже вперше в сезоні, подружжя вдруге одягне чорні футболки та покине проект без «Битви слабких»?

Справжня боротьба за життя! Вже завтра о 20:00 на СТБ!

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