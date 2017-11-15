З 16 лютого 2018 року в права господаря вступить жовтий земляний Собака. Його можна охарактеризувати прагненням до справедливості та відданістю. Із цього робимо висновки, що чим вищі моральні якості у людини, тим більше подарунків долі вона отримає. До того ж, Собака може примирити всіх, тому в сім’ях настане період миру і злагоди, гармонії та взаєморозуміння. Читайте докладніше в нашому матеріалі про те, що ж приготував східний гороскоп у 2018 році кожному зі знаків.

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Східний гороскоп на 2018 рік – Щур

У 2018 році Щурам потрібно продуктивно зайнятися справами, щоб отримати хороший результат. На вас чекає великий успіх, якщо ви будете чітко йти до поставленої мети. Жовтий земляний Собака подарує вам вірних друзів у цьому році, які підтримають в усьому. Здоров’я Щурів стане набагато кращим, серйозних хвороб не буде. На початку року будьте обережні з грошима, намагайтеся не давати в борг великі суми. Фінансової стабільності досягнете до осені.

Східний гороскоп на 2018 рік – Бик

На Биків у 2018 році чекає багато несподіваних подій. Вам потрібно бути поступливим, стримувати упертість і гордість. Постарайтеся піти у відпустку в середині року, щоб уникнути конфліктів на роботі та поправити здоров’я. Після цього ви зможете стрімко піднятися кар’єрними сходами і поліпшити тим самим своє фінансове становище. У кінці року Бики отримають велику суму грошей. До того ж, ви зможете нарешті зайнятися творчістю й особистим життям.

Східний гороскоп на 2018 рік – Тигр

У рік жовтого земляного Собаки Тигр стане більш поступливим, спокійним і добрим. Ваш авторитет значно зросте, а професійні якості будуть оцінені. В результаті на вас чекає кар’єрне зростання і збільшення доходу. Хтось навіть наважиться на відкриття свого бізнесу, адже ваша сміливість і цілеспрямованість цьому сприятимуть. У сімейному житті у Тигрів все стабільно, хоча деяких чекатиме поповнення. В кінці року зверніть увагу на своє здоров’я, щоб уникнути проблем в майбутньому. Загалом, рік для Тигра буде спокійним і безконфліктним.

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Східний гороскоп на 2018 рік – Кролик (Кіт)

На Кроликів (Котів) чекає дуже вдалий 2018 рік. З вами будуть часто радитися і звертатися по допомогу, а від цього підніметься ваш авторитет і розшириться коло спілкування. Якщо ви проявите великодушність і чесність, які так важливі для Собаки, то всі ваші справи завершаться успішно. Також на вас чекатиме успішна кар’єра і збільшення фінансів. В особистому житті ви побудуєте гармонійні стосунки, які можуть закінчитися весіллям. Займіться своїм здоров’ям, особливо важливо уникати переохолоджень.

Східний гороскоп на 2018 рік – Дракон

На Драконів чекає насичений і цікавий рік: безліч подій не дасть вам нудьгувати. Ви опинитеся в центрі уваги, знайдете нових друзів або ж налагодите стосунки з тими, з ким давно не спілкувалися. Творчі Дракони проявлять весь свій талант і зможуть прославитися, а ділові представники цього знаку отримають підвищення. Уже навесні ваші доходи почнуть стрімко зростати, але рекомендуємо відкласти ці кошти для великої покупки. У подружньому житті будьте поступливі, щоб уникнути суперечок, а в другій половині року у вас вже будуть ідеальні стосунки. Якщо ви вчасно займетеся здоров’ям, то ніяких проблем не буде.

Східний гороскоп на 2018 рік – Змія

У цілому, на Змій чекає сприятливий рік (за умови вашої чесності та відкритості). Якщо ви будете ласкаві й порядні, то Собака вас винагородить і подарує багато приємних сюрпризів. Деякі Змії зможуть відкрити в собі нові таланти. Жовтий земляний Собака обіцяє вам міцні подружні стосунки, економічне та кар’єрне зростання. У кінці року самотні представники цього знака зустрінуть свою пару. Займіться профілактикою хвороб: налагодьте режим сну і харчування, займіться спортом.

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Східний гороскоп на 2018 рік – Кінь

У 2018 році Коні будуть багато подорожувати і нарешті відвідають ті місця, про які давно мріяли. На вас чекає багато цікавих знайомств і доленосна зустріч із коханим. Нові любовні стосунки з великою ймовірністю переростуть у спільне життя. Також Коні серйозно займуться своєю роботою і досягнуть великого успіху. Влітку східний гороскоп рекомендує зробити ремонт житла, а після цього поїхати у відпустку на море. Щоб здоров’я вас не турбувало, не відкладайте візит до лікаря.

Східний гороскоп на 2018 рік – Вівця (Коза)

За східним гороскопом, в Овець (Кіз) 2018 рік пройде дуже вдало, причому до цього вам не потрібно буде докладати особливих зусиль. Ви зможете реалізувати всі свої ідеї та відкрити власний бізнес, який, до речі, буде успішним. Самотні Вівці будуть захоплені новим обранцем, а сімейні відродять романтику у стосунках. Якщо ви найманий робітник, то чекайте великого прибутку від своїх проектів. Рекомендуємо покласти частину доходу в банк, тоді вас не торкнуться фінансові труднощі в другій половині року.

Східний гороскоп на 2018 рік – Мавпа

2018 рік стане хорошим періодом для навчання Мавп і відкриття нової справи. Творчі особистості досягнуть слави і визнання, а також отримають чималий прибуток. Ділові Мавпи просунуться далеко кар’єрними сходами. Товариським представникам цього знаку рік видасться дуже спокійним, оскільки зустрічей і знайомств стане менше. Дуже важливо в рік Собаки приділяти багато часу родині, щоб рідні відчували себе потрібними і коханими.

Східний гороскоп на 2018 рік – Півень

Земляний Собака приготував Півневі доленосні події, які повністю змінять життя. Але не лякайтеся завчасно, в результаті все закінчиться дуже добре і ви зрадієте змінам. Вам доведеться багато часу приділяти роботі, щоб отримати бажаний прибуток. Іноді ви будете практично жити в офісі, але радує, що сімейне життя від цього не постраждає. Підтримка і розуміння вашої половинки буде надихати вас на нові звершення. Все ж влітку потрібно дозволити собі відпочити і поїхати з родиною на море. Так ви наберетеся сил і поліпшите здоров’я – а значить, зможете зробити фінальний ривок у роботі.

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Східний гороскоп на 2018 рік – Собака

Безумовно, 2018 рік – ваш рік у всіх розуміннях. Собакам пощастить в будь-яких справах, особливо в тих, що стосуються кар’єри. Завдяки успішній роботі покращиться і матеріальне становище. Самотні Собаки в середині року зможуть влаштувати особисте життя. Стосунки будуть яскравими і дуже перспективними. Ви зважитеся на ремонт або розширите житло. У цих клопотах вам допоможуть всі члени сім’ї. В цілому, протягом 2018 року Собак буде супроводжувати успіх у будь-яких починаннях.

Східний гороскоп на 2018 рік – Кабан

У 2018 році Кабани зможуть розставити пріоритети і зрозуміти, що для них дійсно важливо. Фінансове становище буде стабільним протягом всього року. Але найприбутковішим періодом стане початок весни: можливо, ви навіть зможете придбати нерухомість за рахунок отриманих коштів. Влітку самотні Кабани зможуть влаштувати своє особисте життя: стосунки будуть щасливими і можуть закінчитися весіллям. Сімейних Кабанів очікує гармонія, всі конфлікти загладяться. У вашій родині буде повна довіра та взаєморозуміння.

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