Якщо вам здається, що осіння хандра все-таки наздогнала, не опускайте руки і боріться з поганим настроєм до останнього, а ми вам допоможемо. Сайт stb.ua підготував список цікавих заходів, відвідавши які ви точно забудете про похмурість. Для тих, хто не знає, куди піти в Києві на вихідних 18-19 листопада, пропонуємо афішу заходів.

Екскурсія «Смачні історії Хрещатика» (18 листопада) Прекрасна можливість дізнатися деталі київської кухні і спробувати на смак незвичайні ласощі. Під час прогулянки «найсмачнішою» вулицею Києва ви дізнаєтеся безліч цікавих фактів: як залучали клієнтів в ресторан в стародавні часи, чому Маяковський не зміг поласувати українським борщем на Хрещатику, що пов’язує київське морозиво і пшоняну кашу і як може вплинути морквяний чай на людину.

Перед вами відкриються двері різноманітних закладів Хрещатика, де всіх бажаючих пригостять стравами традиційної київської кухні.

Гастрономічний фестиваль «СмакоБум» на ВДНГ (18-19 листопада)

Дводенний «гастрономічний відпочинок» в експоцентр ВДНГ у другому павільйоні. Вас очікують різноманітні смаколики і кулінарні майстер-класи.

У програмі фестивалю: солодощі на будь-який смак, ярмарок Екопродукт, майстерно виготовлені вітчизняні сири, продукція для здоров’я, фірмові напої для великих і маленьких відвідувачів, майстер-класи професійних кулінарів, текстильні вироби для вашого будинку.

Концерт «Найкрасивіша музика з кіно» в Будинку кіно (18 листопада) Талановиті українські музиканти «Віртуози Києва» знову порадують київських слухачів чудовим концертом.

У програмі – живе виконання музичного наповнення таких фільмів як «Ла-Ла Ленд», «Велика краса», «Дім», «Соляріс», «Гаррі Поттер», «Гладіатор», «Список Шиндлера», «Дерево життя» і багатьох інших.

Приходьте і насолоджуйтесь світовими композиціями сучасного кіно, доторкніться до прекрасного і на мить станьте героєм улюбленої картини.

Концерт гурту «Бумбокс» у Палаці Спорту (18 листопада) В рамках гастрольного туру на підтримку нового EP «Голий король», група «Бумбокс» дасть концерт в Києві. Артисти виконають треки, що входять до нового міні-альбому, а також порадують шанувальників старими хітами.

Місце проведення: Київський Палац Спорту

«Від Землі до Всесвіту» в Київському планетарії (18 нобяря)

Всіх маленьких астрономів запрошує Київський планетарій в галактичну подорож! Пропонуємо до перегляду два фільми про наш Всесвіт під повним куполом.

Програма кінопоказу: повнокупольний науково-популярний фільм «Від Землі до Всесвіту» і повнокупольний ролик «Подорож до центру Чумацького Шляху».

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