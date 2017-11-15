Якщо вам здається, що осіння хандра все-таки наздогнала, не опускайте руки і боріться з поганим настроєм до останнього, а ми вам допоможемо. Сайт stb.ua підготував список цікавих заходів, відвідавши які ви точно забудете про похмурість. Для тих, хто не знає, куди піти в Києві на вихідних 18-19 листопада, пропонуємо афішу заходів.
Екскурсія «Смачні історії Хрещатика» (18 листопада)Прекрасна можливість дізнатися деталі київської кухні і спробувати на смак незвичайні ласощі. Під час прогулянки «найсмачнішою» вулицею Києва ви дізнаєтеся безліч цікавих фактів: як залучали клієнтів в ресторан в стародавні часи, чому Маяковський не зміг поласувати українським борщем на Хрещатику, що пов’язує київське морозиво і пшоняну кашу і як може вплинути морквяний чай на людину.
Перед вами відкриються двері різноманітних закладів Хрещатика, де всіх бажаючих пригостять стравами традиційної київської кухні.
Гастрономічний фестиваль «СмакоБум» на ВДНГ (18-19 листопада)
Дводенний «гастрономічний відпочинок» в експоцентр ВДНГ у другому павільйоні. Вас очікують різноманітні смаколики і кулінарні майстер-класи.
У програмі фестивалю: солодощі на будь-який смак, ярмарок Екопродукт, майстерно виготовлені вітчизняні сири, продукція для здоров’я, фірмові напої для великих і маленьких відвідувачів, майстер-класи професійних кулінарів, текстильні вироби для вашого будинку.
Концерт «Найкрасивіша музика з кіно» в Будинку кіно (18 листопада)Талановиті українські музиканти «Віртуози Києва» знову порадують київських слухачів чудовим концертом.
У програмі – живе виконання музичного наповнення таких фільмів як «Ла-Ла Ленд», «Велика краса», «Дім», «Соляріс», «Гаррі Поттер», «Гладіатор», «Список Шиндлера», «Дерево життя» і багатьох інших.
Приходьте і насолоджуйтесь світовими композиціями сучасного кіно, доторкніться до прекрасного і на мить станьте героєм улюбленої картини.
Концерт гурту «Бумбокс» у Палаці Спорту (18 листопада)В рамках гастрольного туру на підтримку нового EP «Голий король», група «Бумбокс» дасть концерт в Києві. Артисти виконають треки, що входять до нового міні-альбому, а також порадують шанувальників старими хітами.
Місце проведення: Київський Палац Спорту
«Від Землі до Всесвіту» в Київському планетарії (18 нобяря)
Всіх маленьких астрономів запрошує Київський планетарій в галактичну подорож! Пропонуємо до перегляду два фільми про наш Всесвіт під повним куполом.
Програма кінопоказу: повнокупольний науково-популярний фільм «Від Землі до Всесвіту» і повнокупольний ролик «Подорож до центру Чумацького Шляху».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ТОП-7 історичних серіалів, які варто подивитися