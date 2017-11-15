Якщо ви хоч раз запитували себе, який фільм про кохання варто подивитися, то, скоріше за все, або ви спражній романтик, або вже переглянули все найпопулярніше. Хоча є і третій варіант: можливо, вам просто захотілося зануритися в романтичну атмосферу та провести осінній вечір за переглядом гарної картини. А для того, щоб вас більше не турбовало питання стосовно вибору фільму, ми зробили для вас добірку з 5 фільмів про кохання. Докладніше – в матеріалі.

Нам пощастило жити в час, коли про любов не тільки пишуть вірші, складають пісні та малюють картини, а й знімають кіно. Актори навчилися так яскраво передавати через екран емоції, що фільми про кохання не залишать байдужими навіть черствих чоловіків. Звичайно ж за умови, що це дійсно якісні картини.

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Ми підібрали ТОП-5 фільмів про кохання, які, на думку сайту stb.ua, повинен подивитися кожен. Цієї добірки вистачить на 5 вечорів, а приємний присмак від перегляду залишиться ще на довше. Отже, готуйте теплу ковдру, какао, запрошуйте близьких та влаштовуйтеся зручніше.

ТОП-5 фільмів про кохання:

Красунчик

Жанр: комедія

Країна, рік: Німеччина, 2007

Тривалість: 115 хвилин

«Красунчик» – яскрава комедія про любов, в якій є абсолютно все! Головного героя тут грає красивий і талановитий Тіль Швайгер. А в одному з епізодів ви навіть зможете побачити Володимира Кличка! Фільм повністю просякнутий гумором, пристрастю, несподіваними поворотами та, звичайно ж, коханням: щирим і справжнім. До речі, цей фільм має продовження – другу частину, яка також варта уваги.

Останнє кохання на Землі

Жанр: драма, фантастика

Країна, рік: Великобританія, 2011

Тривалість: 92 хвилини

Неймовірна історія про те, як світ котиться під три чорти, а люди перестають відчувати справжні емоції. Цей фільм про любов варто подивитися ще й для того, аби згадати, що про почуття варто говорити, а цінувати необхідно кожну секунду. Чудова Єва Грін у головній ролі обов’язково зачарує кожного, а все, що буде відбуватися на екрані, – практично одкровення. Рекомендуємо до перегляду!

45 років

Жанр: драма

Країна, рік: Великобританія, 2015

Тривалість: 95 хвилин

Навіть коли люди щиро люблять один одного та прожили в шлюбі 45 років, у них все одно можуть залишитися таємниці. Фільм розповідає історію закоханих, у яких через стільки років спільного життя починаються проблеми. Настрій та проблематика фільму занурять глядача у майже гіпнотичний стан, який змусить задуматися навіть справжніх скептиків. Під час перегляду дуже важливо сконцентруватися. Адже яким би серйозним вам не здавався конфлікт, стрічка дає свій варіант його вирішення.

Зоряний пил

Жанр: сімейний, бойовик, фентезі

Країна, рік: США, Великобританія, Ісландія, 2007

Тривалість: 128 хвилин

Американо-британський художній фільм в жанрі фентезі за романом однойменного роману Ніла Геймана.

Дії фільму розгортаються в невеликому англійському селі, а згодом переносяться до магічного й таємничого потойбічного світу, де панує магія та чаклунство. Головний герой Данстан Торн вирушає за стіну, де зустрічає жінку, яка перебуває в полоні у відьми. Данстан закохується та проводить з нею ніч. Фільм про кохання в жанрі фентезі. Прекрасна казка, переповнена труднощами, перешкодами, а також їх подоланням.

До зустрічі з тобою

Жанр: драма

Країна, рік: США, Великобританія, 2016

Тривалість: 110 хвилин

Фільм про любов, розповідає про те, як одна людина може вплинути на життя іншої. Хороші актори та свіжий погляд на стосунки, простота і легкість, а також нехитрий сюжет нікого не залишать байдужим.

Отже, список фільмів про кохання, які варто подивитися, у вас вже є. Тож швидше готуйте напої та ковдру – нехай у вас буде тепла, цікава та романтична осінь!

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