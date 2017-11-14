Учасники шоу «Х-фактор»-8 гурт «Нумер 482» презентують трек «Коли вона поруч» з нового альбому. Автором слів та музики виступив фронтмен коллективу – Віталій Кириченко. Як зізнаються музиканти, ця пісня – гімн жіночій харизмі.

Читайте також: «Х-фактор»-8: феєричне повернення зірок 2000-х

«У кожного справжнього чоловіка є його персональна муза. Та, хто надихає, та, яка може змінити все лише однією своєю появою. Та, заради якої чоловік готовий робити божевільні вчинки. «Коли вона поруч» ми хочемо присвятити тим особам, з появою яких у нашому житті змінюється навіть щільність повітря. Ця пісня – гімн жіночій харизмі. «Коли вона поруч» ми співаємо хором як представники великої чоловічої армії щасливих підкаблучників», – розповіли учасники гурту «Нумер 482».

Фронтмен коллективу Віталій Кириченко також поділився історією створення нового треку.

«”Нумер 482″ – це скупище брутальних, незалежних і часом цинічних чуваків, які завжди вважали, що жінка в бенді – це фішка шкільних груп і поп-виконавців. Все тече, все змінюється – так і “Нумер 482″ змінився, коли у колектив на тимчасовий проект «ПО-ІНШОМУ» у 2016 році прийшла тендітна і витончена клавішниця Саша Сайчук. Прийшла на проект, а залишилася, сподіваємося, надовго», – зазначив вокаліст.

Текс пісні «Нумер 482» «Коли вона поруч»

Коли вона поруч одразу все діє

І мій механізм шалено радіє

І низ живота приємно тепліє

І в понеділок голова не хворіє

Коли вона поруч

Коли вона поруч все шаленіє

І група Mad heads не втрачає надію

У Вакарчука все буде добре

І взимку в Одесі стає теплим море

Коли вона поруч

Коли вона поруч хочеться впасти

І слуги народу перестають красти

У поліцейських завжди тремтять ноги

І всі музиканти одразу як боги

Коли вона поруч

Гурт «Нумер 482» успішно долав усі перешкоди на «Х-фактор»-8 . Мало хто знає, що під час одного з випробувань вокаліст Віталій Кириченко втратив голос і лише диво врятувало гурт від передчасного сходу з дистанції. До прямих ефірів рокери не потрапили, але надовго увійшли в історію восьмого сезону шоу.

9 грудня гурт відіграє великий сольний концерт в одному зі столичних клубів.

Послухайте нову пісню «Нумер 482» з назвою «Коли вона поруч» просто зараз!