Сьогодні, 13 листопада, весь світ відзначає Всесвітній день доброти (World Kindness Day). Не секрет, що в сучасному світі високих технологій, з божевільним ритмом життя, доброти залишається все менше. Тому такий день перш за все потрібен для того, щоб нагадати про мораль і людяність, про чуйність і взаємодопомогу. Робити добро – дуже легко, потрібно лише почати! Читайте в нашій статті докладніше про історію свята та про те, як його відзначати.

13 листопада 1998 року Всесвітній рух доброти (World Kindness Movement) провів свою першу конференцію в Токіо. У цю організацію вступили волонтери і добровольці з Австралії, Канади, Японії, Таїланду, Сінгапуру, Великобританії, США, а пізніше приєдналися ще інші країни. Учасники Руху творять добро по всьому світу, тим самим надихаючи мільйони людей на хороші вчинки. Вони також створили свою “Декларацію доброти”, згідно з якою мета об’єднання – “створити більш добрий і повний співчуття світ”.

У східних релігіях вважається, що вчинки людини визначають її долю і перевтілення. Тобто, роблячи добрі справи, можна бути спокійним за своє наступне життя. Але допомагати нужденним – це не просто «+» до карми, а спосіб показати, наскільки доброта цінна сьогодні. Тим більше, що вчені Мічиганського університету в США довели, що добрі люди менше хворіють і довше живуть. Це пов’язано з тим, що, здійснюючи добро, у людини зростає рівень лімфоцитів і розширюються судини – а значить, серце працює краще. До того ж, організм виробляє ендорфіни, що сприяє профілактиці стресу та депресії.

Відзначати Всесвітній день доброти в 2017 році дуже просто! Все, що вам потрібно – це зробити добру справу. Це може бути, що завгодно: допомогти бездомному або бабусі, сказати добрі слова рідним або слова підтримки тим, кому вони потрібні. У будь-якому випадку, починати потрібно з себе і тоді світ стане добрішим!

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