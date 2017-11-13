13 листопада у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує цикл сюжетів «Справедливість. Початок» кореспондента Дмитра Литвиненка. Спецпроект присвячений судовій реформі в Україні, її численним прогалинам та їх вирішенням. Чому судові справи затягуються на кілька років без винесення вироку, кого беруть на роботу до Верховного Суду України, що потрібно для того, щоб справедливість в країні все-таки перемогла, – на ці та інші запитання глядач отримає відповіді в циклі сюжетів «Справедливість. Початок».

«Через судовий хаос ми живемо без правил. В нашій країні ніхто не захищений, люди емігрують. Кожен робить те, що хоче, – від водія на дорозі до великого бізнесмена, який «кинув» партнерів. Активісти ламають паркани і кошмарять суддів, забудовники приводять бандитів і палять машини активістів, судді брешуть в деклараціях і приймають неймовірні рішення. У них немає страху», – розповідає про актуальну проблему Дмитро Литвиненко.

Разом з «архітектором» судової реформи, заступником Голови Адміністрації Президента України Олексієм Філатовим, Дмитро Литвиненко розбере конкретні випадки, у зв’язку з якими суспільство втратило віру у справедливість, серед них – будівництво заправки в національному парку, що категорично заборонено законом. Тотальна неповага до правил і байдужість проявляють як забудовники, так і судді з активістами.

Також у спецпроекті – історія матері, яка втратила сина. Через три роки після його смерті винні так і не були покарані. Як зазначає автор спецпроекту «Справедливість. Початок», справа затягується навмисне, оскільки судді просто відмовляються нею займатися, свідки не приходять на засідання, а сторона, яку звинувачують, саботує процес.

«Ми назвемо, які інструменти потрібні, щоб удосконалити судову систему в Україні. До речі, вони вже працюють у Сінгапурі, Румунії, США та інших країнах. У нас все для цього є! Необхідно разом ламати те, що заважає нам жити добре. І це стосується не тільки людей, які зараз судяться. Від небайдужості залежить якість життя кожного з нас», – запевняє автор циклу сюжетів Дмитро Литвиненко.

Дивіться спецпроект «Справедливість. Початок» з 13 по 17 листопада у випусках програми «Вікна-новини» на СТБ о 17:30 і 22:00.

Анонс за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=kXQg7mNvbag

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