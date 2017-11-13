Чи впораються учасники «МастерШеф»-7 з кулінарним «Крокодилом»?

У вівторок, 14 листопада, телеглядачі побачать 23 випуск «МастерШеф»-7. Чим здивує дванадцятий тиждень кулінарної битви? Дізнайтеся у матеріалі!

23 випуск «МастерШеф»-7 обіцяє бути незабутнім, адже на проект повертається улюблене багатьма випробування – кулінарний крокодил. Учасникам доведеться несолодко, дитяча гра виявиться справжньою дорослою перевіркою. Зрозуміти один одного без слів, а також проявити креативність зможуть далеко не всі. Для кого забава перетвориться на фатальну помилку? І чи зрозуміє хтось, що покаже Вова?

Які випробування будуть не під силу кращим кулінарам країни? А хто стане на крок ближче до перемоги? Дивіться у вівторок, 14 листопада, о 20:00, у 23 випуску «МастерШеф»-7 на СТБ.

Відеоанонс 23 випуску проекту «МастерШеф»-7 дивіться просто зараз!

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