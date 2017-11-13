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Телеканал СТБ / Телеканал СТБ розшукує нові обличчя для кулінарного проекту!

Телеканал СТБ розшукує нові обличчя для кулінарного проекту!

Телеканал СТБ

Хочеш стати зіркою популярного телеканалу України? У тебе з’явилася така можливість! “СТБ” відкриває кастинг на роль ведучого для нового кулінарного проекту. Читай подробиці в нашому матеріалі та бери участь у конкурсі!

Якщо ти харизматичний, винахідливий та ерудований чоловік, маєш почуття гумору і хочеш бути ведучим програми – тобі до нас! Ти вільно володієш українською, розумієшся на кулінарії, а головне – готовий до експериментів – надсилай резюме на пошту nykytchyna.t@stb.ua. В листі опиши себе, свою діяльність, хобі, додай шоуріл та посилання на сторінки у соцмережах. Наша команда чекає на тебе!

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