«Хата на тата»-6: героєм випуску 10 стане тато-тамада

Завтра, 13 листопада, глядачі познайомляться з новим героєм «Хата на тата»-6- Юрієм Базилем. Татусь-тамада працює лише один день на тиждень, але зізнається – він дуже втомлюється. Робота так виснажує чоловіка, що він вимагає, аби дружина навчилася давної східної техніки масажу п’ят і голубила його після важкого трудового дня.

Юрій Базиль – тато-тамада з міста Хорол, що на Полтавщині. Після весіль голова сімейства приходить пізно вночі та змушує дружину з ним спілкуватися і розважати судженого, адже він не може заснути. Більш того, він упевнений – дружина повинна робити все, щоб полегшити його життя. Але за тиждень без жінки тато змінить свою думку, адже сам опиниться на її місці.

Чому зустріч з рідним батьком переверне світ тата з ніг на голову і як змінюватиметься тато-тамада?

Дивіться вже завтра о 20:00 у випуску 10 «Хата на тата»-6!