Для всіх шопоголіків світу є чудовий привід відсвяткувати свою любов до покупок! 11 листопада відзначається Всесвітній день шопінгу. Як і коли з’явилося це свято та що робити цього дня – дізнайтеся у матеріалі!

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Далеко не всім відомо про цей святковий день. Це і не дивно, адже його почали відзначати зовсім нещодавно – у 2009 році. Китайська компанія «Alibaba Group» провела величезний розпродаж зі знижками, які сягали 50%! Такий маркетинговий хід отримав назву «Всесвітній День Шопінгу».

Організатори події зійшлися на тому, щоб проводити аналогічну акцію щороку і тим самим залучати клієнтів. Рішення увінчалося успіхом і до ініціативи підключилися інші великі китайські інтернет-майданчики.

Розпродаж від «Alibaba Group» був визнаним найбільшим у світі! Він швидко «зрушив» з лідерських позицій «Чорну п’ятницю» і «Кіберпонеділок».

День шопінгу не відзначається, як традиційне свято. Суть в тому, що цього дня надаються знижки на різні товари великих китайських інтернет-майданчиків. Покупки можна легко здійснити онлайн, де б ви не знаходилися.

Кількість продажів у День шопінгу нараховується мільйонами, а їхнє охоплення – це вся планета! Цього дня завзяті шопоголіки не втрачають ані хвилини, адже бажаний товар може бути купленим кимось іншим!

Бажаємо вам приємного і вдалого шопінгу!