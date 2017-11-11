«Один за всіх»-10: що чекає на глядачів в одинадцятому випуску

11 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-10 вже завтра з’явиться на телеекранах. У цьому випуску в студії спробують з’ясувати, що змусило батьків податися жити в ліс з 6-місячною дитиною, а також чи можна після цього довірити їм виховання малюка. Детальніше – в матеріалі.

Страшна новина про знайдене у лісі немовля шокувала кожного. На околиці Харкова, під відкритим небом поруч з безхатьками, жила мати з 6-місячною дитиною. Хлопчик недоїдав, мало спав, а його няньками були бездомні. Через холод та антисанітарні умови, малюк тяжко захворів. Він потрапив до лікарні з високою температурою, опухлими кінцівками та важкою формою бронхіту. Невідомо, що сталося б далі, якби його дивом не врятували правоохоронці.

До студії проекту «Один за всіх» прийдуть батьки, які мало не вбили власну дитину. Але що вони скажуть на своє виправдання? І невже їм залишать нещасного малюка?

Дивіться вже завтра о 21:20 в 11 випуску «Один за всіх»-10

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