У минулому випуску учасники «Битви екстрасенсів»-17 провели позапланове розслідування в Житомирській області. Екстрасенсам вдалося з’ясувати, що якась містична сила забирає на той світ жителів села Великі Коровинці. Причому гинуть в основному молоді хлопці. Однак ніхто й уявити не міг, що під час розслідування на межі життя та смерті опиниться емпат Ганна Єфремова. Детальніше – в матеріалі.

Під час випробування шостого тижня Хельдіс провела ритуал, яким потурбувала страшну невідому силу. За словами жриці, тепер ця сила не змилується ні над ким…

По ходу розслідування, відбувалися воістину таємничі речі. Лілія Нор почула плач мертвої дитини, Дарина Фрейн відчула смак смерті, а індійський маг Адінатх Джайадхар втратив зір! Але найстрашніше: тоді Аді заявив, що незабаром один з ясновидців перестане дихати! Так і сталося… Ганна Єфремова, слідуючи за духом втопленої дівчинки приїхала до місцевого ставку. Після чого сталося те, чого не міг передбачити ніхто! Ганна зайшла в нього та зникла під водою. Але що ж сталося з емпатом та чим закінчиться розслідування?

Крім того, учасники зіткнуться ще з одним випробуванням. Вони заглянуть у долі п’яти незнайомих чоловіків, кожен з яких плакав всього один раз в житті. Що ж викликало їх сльози – доведеться дізнатися кращим ясновидцям 17 сезону «Битви екстрасенсів». Серед незнайомців виявиться справжній скептик, який прийде, щоб відкрито познущатися над екстрасенсами! Однак вже до кінця випробування, його ставлення кардинально зміниться.

Чим закінчиться випробування? Чому Діана Кречун та Іспанка Станку відмовляться працювати з незнайомцями? Хто такий могильний доглядач? А також, як його зупинить жертва Марини Узелковой?

Дивіться вже завтра о 19:00 в 7 випуску «Битви екстрасенсів»-17!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ