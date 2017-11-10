PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / З Днем бухгалтера: красиві привітання

З Днем бухгалтера: красиві привітання

Телеканал СТБ

Сьогодні, 10 листопада, бухгалтери в усьому світі відзначають професійне свято. Ми підготували для вас оригінальні привітання з Днем бухгалтера. Читайте наш матеріал і поспішайте порадувати своїх колег, друзів і знайомих!

Дата для святкування Міжнародного дня бухгалтера вибрана невипадково. Всі бухгалтери, звичайно, знають людину, яка практично з нуля створила їхню прекрасну професію, – італійського математика Луку Пачолі. Саме 10 листопада 1494 року він опублікував відому всім бухгалтерам працю «Сума арифметики, геометрії, співвідношень і пропорцій». Ця книга започаткувала бухгалтерію в усьому світі.

Привітання з Днем бухгалтера

  • Мій дорогий і улюблений бухгалтер, вітаю тебе з професійним святом. Нехай твої дебет і кредит завжди сходяться до тих величин, на які ти розраховуєш. Нехай начальство завжди розуміє твої потреби і йде назустріч, а робота приносить тільки радість!
  • Дорогий наш бухгалтере, без вас ми не зможемо зробити купу речей. Наприклад, розібратися, як зробити премію більшою, а виплати стороннім організаціям меншими. Тож нехай ваше професійне свято пройде сьогодні весело і з мінімальним завантаженням, а наслідки у вигляді ранкових головних болів нехай обійдуть вас стороною.
  • Вітаємо всіх працівників бухгалтерії з професійним святом! 1о листопада – це день, коли вся країна вітає вас, дорогі «приборкувачі» дебетів і кредитів, з вашими досягненнями в професійній сфері! Нехай звіти завжди сходяться і податкова якомога рідше відвідує ваше підприємство!
  • Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо, щоб не губилася жодна цифра, в будь-якій ситуації тримався баланс і всі ваші звіти завжди сходилися! Нехай робота проходить без труднощів і помилок, а життя – з позитивним сальдо.
  • Дорогі бухгалтери, ви чудово справляєтеся зі складанням звітів і заповненням декларацій, а дебет і кредит стали вам як рідні. Вітаємо вас і бажаємо, щоб у вашу сторону прямували тільки великі фінансові потоки! Нехай по всіх статтях бухгалтерського обліку буде порядок і високі показники! Стабільного кар’єрного зростання, успіхів і перемог!
  • Вітаємо наших професійних і мудрих бухгалтерів! Бажаємо вам стабільності, досягнення цілей і легких підрахунків. Нехай дебет з кредитом зводиться правильно, а фінанси розподіляються раціонально. Нехай ваш професіоналізм і ентузіазм будуть націлені тільки на успіх!
  • Вітаємо зі святом найпрагматичніших і найточніших людей у нашому колективі! Бухгалтери – це неймовірно уважні, відповідальні і терплячі люди! Тому бажаємо вам невичерпного ентузіазму, терпіння, легкої роботи і працьовитості! Нехай у вашому житті буде якомога більше щасливих моментів, спокійних робочих буднів і яскравих свят!
  • Дорогі професіонали бухгалтерського обліку! Вітаємо вас зі святом і бажаємо, щоб усі ваші справи були успішними, цифри були точними і записи – правильними! Бажаємо вам уваги і поменше помилок! Нехай ваша кар’єра буде стрімкою, а життя яскравим і прекрасним!
  • З Днем бухгалтера я вас хочу привітати,
    Адже без вас порядку нам не бачити!
    Знаєте ви, як звіт скласти,
    Щоб фірмі не довелося ридати.
    Вам бажаю тільки лиш везіння,
    З цифрами не сваритися, дружити.
    У кар’єрі – тільки просування,
    І роботу вам свою любити!
  • Рахунки-фактури та оплати,
    Звітність та сертифікати,
    Розрахунки заробітної плати,
    Різні парафії і витрати –
    Все тримає в голові бухгалтер.
    Ми вітаємо тебе майстер!
    Нехай все збігається під час звірок,
    Бажаємо, щоб менше було перевірок!
  • З днем бухгалтера дозвольте
    Зараз привітати.
    Успіхів вам у роботі
    Хочу побажати.
    Позитивних вам балансів,
    Вдалих перевірок,
    Радує хай безперечно
    Славний заробіток.
    Сил вам, міцності, здоров’я,
    Щастя та кохання.
    Хай дарує задоволення
    Обране призвання.

Прикольні привітання з Днем бухгалтера

Щоб привітати свого бухгалтера, можна включити йому легендарну пісню «Бухгалтер, милий мій бухгалтер» групи «Комбінація» або надіслати поштою одну з цих вітальних листівок:

 7ff0ceae0c50ceba4e5db30603_5fd2062c

3246e5833e62486f5d34a97b09_5fd5062d

buhgalter_3

 den_bukhgaltera

Крім того, нагадуємо, що додатково привітати друзів і родичів-бухгалтерів ви зможете 16 липня, коли відзначається День українського бухгалтера.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.