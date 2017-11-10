Сьогодні, 10 листопада, бухгалтери в усьому світі відзначають професійне свято. Ми підготували для вас оригінальні привітання з Днем бухгалтера. Читайте наш матеріал і поспішайте порадувати своїх колег, друзів і знайомих!

Дата для святкування Міжнародного дня бухгалтера вибрана невипадково. Всі бухгалтери, звичайно, знають людину, яка практично з нуля створила їхню прекрасну професію, – італійського математика Луку Пачолі. Саме 10 листопада 1494 року він опублікував відому всім бухгалтерам працю «Сума арифметики, геометрії, співвідношень і пропорцій». Ця книга започаткувала бухгалтерію в усьому світі.

Привітання з Днем бухгалтера

Мій дорогий і улюблений бухгалтер, вітаю тебе з професійним святом. Нехай твої дебет і кредит завжди сходяться до тих величин, на які ти розраховуєш. Нехай начальство завжди розуміє твої потреби і йде назустріч, а робота приносить тільки радість!

Дорогий наш бухгалтере, без вас ми не зможемо зробити купу речей. Наприклад, розібратися, як зробити премію більшою, а виплати стороннім організаціям меншими. Тож нехай ваше професійне свято пройде сьогодні весело і з мінімальним завантаженням, а наслідки у вигляді ранкових головних болів нехай обійдуть вас стороною.

Вітаємо всіх працівників бухгалтерії з професійним святом! 1о листопада – це день, коли вся країна вітає вас, дорогі «приборкувачі» дебетів і кредитів, з вашими досягненнями в професійній сфері! Нехай звіти завжди сходяться і податкова якомога рідше відвідує ваше підприємство!

Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо, щоб не губилася жодна цифра, в будь-якій ситуації тримався баланс і всі ваші звіти завжди сходилися! Нехай робота проходить без труднощів і помилок, а життя – з позитивним сальдо.

Дорогі бухгалтери, ви чудово справляєтеся зі складанням звітів і заповненням декларацій, а дебет і кредит стали вам як рідні. Вітаємо вас і бажаємо, щоб у вашу сторону прямували тільки великі фінансові потоки! Нехай по всіх статтях бухгалтерського обліку буде порядок і високі показники! Стабільного кар’єрного зростання, успіхів і перемог!

Вітаємо наших професійних і мудрих бухгалтерів! Бажаємо вам стабільності, досягнення цілей і легких підрахунків. Нехай дебет з кредитом зводиться правильно, а фінанси розподіляються раціонально. Нехай ваш професіоналізм і ентузіазм будуть націлені тільки на успіх!

Вітаємо зі святом найпрагматичніших і найточніших людей у нашому колективі! Бухгалтери – це неймовірно уважні, відповідальні і терплячі люди! Тому бажаємо вам невичерпного ентузіазму, терпіння, легкої роботи і працьовитості! Нехай у вашому житті буде якомога більше щасливих моментів, спокійних робочих буднів і яскравих свят!

Дорогі професіонали бухгалтерського обліку! Вітаємо вас зі святом і бажаємо, щоб усі ваші справи були успішними, цифри були точними і записи – правильними! Бажаємо вам уваги і поменше помилок! Нехай ваша кар’єра буде стрімкою, а життя яскравим і прекрасним!

З Днем бухгалтера я вас хочу привітати, Адже без вас порядку нам не бачити! Знаєте ви, як звіт скласти, Щоб фірмі не довелося ридати. Вам бажаю тільки лиш везіння, З цифрами не сваритися, дружити. У кар’єрі – тільки просування, І роботу вам свою любити!

Рахунки-фактури та оплати, Звітність та сертифікати, Розрахунки заробітної плати, Різні парафії і витрати – Все тримає в голові бухгалтер. Ми вітаємо тебе майстер! Нехай все збігається під час звірок, Бажаємо, щоб менше було перевірок!

З днем бухгалтера дозвольте

Зараз привітати.

Успіхів вам у роботі

Хочу побажати.

Позитивних вам балансів,

Вдалих перевірок,

Радує хай безперечно

Славний заробіток.

Сил вам, міцності, здоров’я,

Щастя та кохання.

Хай дарує задоволення

Обране призвання.

Прикольні привітання з Днем бухгалтера

Щоб привітати свого бухгалтера, можна включити йому легендарну пісню «Бухгалтер, милий мій бухгалтер» групи «Комбінація» або надіслати поштою одну з цих вітальних листівок:

Крім того, нагадуємо, що додатково привітати друзів і родичів-бухгалтерів ви зможете 16 липня, коли відзначається День українського бухгалтера.

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