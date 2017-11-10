Після важкого трудового тижня важливо добре відпочити на вихідних і набратися сил. Незважаючи на те що на вулиці буде досить холодно, радимо не валятися вдома на дивані, а навпаки провести ці дні активно. Для тих, хто не знає, куди піти в Києві на вихідні 11-12 листопада, пропонуємо афішу заходів від редакції сайту СТБ.

11 листопада

Дім Таємничих Пригод

Концерт-хол ВДНГ

Це оновлене Мультижанрове шоу, яке поєднало в собі акробатичні трюки, магію, високі технології та сучасний мюзикл.

Сучасні спецефекти дозволять вам з головою зануритися в магічну атмосферу Таємничого Будинку. За сюжетом безтурботний турист Алекс під час сильної грози заблукав у лісі. Вже майже зневірившись, він знаходить притулок в гостинному на перший погляд Домі. На радощах Алекс не відразу помічає, що Таємничий Будинок сповнений дивовижних створінь: вампірів, горгуль, перевертнів та інших не менш загадкових жителів.

11-12 листопада на Десятинній, 12

МОДА: ВСІ. СВОЇ. ОДЯГ ДЛЯ ЗИМИ

«Не буває поганої погоди, буває поганий одяг», – кажуть британці. Маркет Одяг для зими 11-12 листопада – саме про це. Тут вам запропонують речі, в яких в холодну пору року буде тепло і комфортно. Пуховики, шуби, парки, шапки, рукавички, зимове взуття від 250 українських брендів чекатимуть вас на п’яти поверхах маркета. Також буде представлений одяг для дому, білизна та аксесуари.

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12 листопада – 18 листопада

Нове німецьке кіно 2017

Кінотеатр «Київ»

Фестиваль нового німецького кіно є одним з найстаріших фестивалів в Україні, які представляють кінематограф своєї країни: в 2017 році буде проходити 23-й раз.

Це поглиблений експрес-курс з останніх подій в кіно Німеччини, добірка найкращих німецьких прем’єр і кінофестивальних хітів за минулий рік. Проводиться Гете-інститутом спільно з компанією «Артхаус Трафік».

12 листопада о 20:00

МУЗИКА: КОНЦЕРТ ВІРШІ ЛИСТИ ДЖАЗ

Будинок кіно

Унікальний джазово-поетичний вечір, на якому прозвучать вірші Євтушенка, Асадова, Симонова, Верлена, Броневського під акомпанемент чарівного рояля. А також прозвучать листи видатних письменників своїм коханим, серед яких Ремарк, Камю, Кортасар та інші, у виконанні актора театру ім. Івана Франка – Олександра Печериці. За роялем – Юрій Салуха.

11 листопада о 19:00

Вистава «Місто богів»

Театр «Золоті ворота»

Ми живемо в насиченому інформаційному потоці. Щохвилини стрічка новин підкидає чергову порцію подій. Світ щомиті змінюється. Але уявіть собі, що існує місто, де нічого не відбувається… От просто абсолютно нічого… Хоча хіба так буває, щоб нічого не відбувалося? Навряд чи… Варто тільки придивитися уважніше і відразу помітиш, що хтось в когось закоханий до божевілля. А хтось може пробачити давню образу. Хтось живе минулим і мріє помстою, а хтось хоче повернути собі єдиного сина. І когось, здається, задумали вбити… Місто богів не таке вже й мертве, як здається на перший погляд. А всі його дивні мешканці не такі вже й безпечні…

У цьому спектаклі приватні історії мешканців одного міста перетворюються в хроніку людських мрій, фобій, гріхів і таємних бажань. Але що може бути цікавішим, ніж дізнаватися чужі таємниці?

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