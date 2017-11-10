Кожна людина хоч раз у житті стикалася з таким поняттям, як «осіння депресія». Люди звикли плутати свій пригнічений стан із психологічним захворюванням, яким депресія є по суті, однак найчастіше – це лише тимчасова хандра, з якою за бажання можна легко попрощатися. А на випадок якщо поїдання фруктів та пиття води не допомагають, ми зробили для вас добірку з 10 порад, які не лише позбавлять від поганого настрою, а й наповнять ваші сірі осінні дні барвами. Докладніше – в матеріалі.

Напевно багато хто знайомий з такими симптомами, як млявість, надмірна дратівливість, нездатність радіти та співпереживати. Можливо, ви навіть помічали якісь зовсім незвичні моменти у своїй поведінці? А тепер згадайте, коли це було. Хіба не минулої осені ви безпричинно накричали на свою найкращу подругу? Хіба не місяць тому ви остаточно припинили спілкування з раніше близькою вам людиною? Осінь – пора, коли більшість людей стають пасивними, закритими та різкими. Однак вам не обов’язково бути в їх числі.

ТОП-10 порад, як побороти хандру

Перш за все, не замикайтеся в собі та не відмовляйтеся від спілкування. Придумайте заняття, яке буде цікавим не тільки для вас, але і для ваших друзів. Сходіть в боулінг, покатайтеся на ковзанах, постріляйте з лука або вирушайте на нічну риболовлю. Що завгодно, головне – проведіть час у компанії близьких.

Також чудовими ліками може бути спорт. Однак не обов’язково витрачати дорогоцінний час на відвідування спортзалу, намагаючись виглядати, як ваші знайомі з Instagram. Займіться бігом! Нудно? Тоді спробуйте щось зовсім незвичайне. Або ж просто надіньте гумові чоботи, і, згадавши дитинство, гайда по найглибших калюжах.

Скоро зима. Постарайтеся провести останні більш-менш теплі дні з користю. Хандра не прийде, якщо у вас не буде на неї часу. Не відмовляйте собі в можливості проводити час на вулиці. Дощ або сльота? Не звертайте уваги! Одягайтеся тепліше та вирушайте на прогулянку тими місцями, де раніше не бували. Адже навіть якщо це ваше рідне місто, напевно знайдуться вулиці, які в осінню пору відкриються вам зовсім по-іншому.

Якщо ж все ваше життя цілком просочене роботою, скажіть «досить»! Займіться вивченням іноземних мов, танцями, чим завгодно, але тільки не роботою. Йдіть раніше, приходьте пізніше, не виходьте взагалі… Адже цілком можливо, що це саме те, чого вам так бракувало.

А як щодо арт-терапії? У дитинстві кожен з нас любив малювати. Спробуйте зайнятися цим зараз. Гарантуємо, процес вам сподобається. І зовсім неважливо, що вийде у результаті. Головне – настрій.

Нехай банально, але чудовими ліками від депресії може стати подорож. А особливо для тих, хто раніше не залишав межі країни. Тільки уявіть: місця, де ви раніше не бували, люди, які нехай не кардинально, але все ж відрізняються від тих, яких ви звикли бачити. Це точно відволіче від проблем і допоможе впоратися з хандрою.

Хорошим методом виходу з депресії може стати похід в улюблений бар. Для цього рекомендуємо обзавестися партнером, але, якщо раптом всі ваші друзі зайняті серйозними справами, ніхто не засудить, якщо ви пропустите один-два кухлика пива в гордій самоті. Головне – думайте про хороше!

Якщо ж ви зовсім домашня людина, то позбутися осінньої депресії допоможе серіал, або навіть кілька серіалів. Не обов’язково починати дивитися щось нове… Чому б не провести вечір з героями, яких любите далеко не перший рік. Однак навіть не думайте переглядати старі хоум-відео на зразок свого випускного.

Також однією з причин осінньої депресії може бути нестача душевного тепла. Або ж надумана самотність. Хорошими ліками від хандри такого типу може стати нова закоханість. Крім того, кажуть, що стосунки, які починаються восени, – найміцніші.

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Якщо ж поганий настрій мучить вас вже не першу осінь, задумайтеся над тим, щоб змінити своє життя більш глобально. А особливо, якщо кожен наступний день нагадує вам попередній. Негоже жити як Філ Коннорс із фільму «День бабака». Спробуйте щось нове, аби відчути прилив сил та емоцій. Це може бути: стрибок з парашутом, навчання грі на гітарі або барабанах, заняття танцями чи похід до бібліотеки. Навіть якщо сил щось починати немає – переборіть себе. Ви самі не помітите, як вас захоплять нові емоції. Також як щось нове підійде похід у кіно. Ми, до речі, вже писали, що варто подивитися в листопаді 2017. Або на концерт, яких цього місяця буде більш ніж достатньо!

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