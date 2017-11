«Х-фактор»-8 випуск 11: що побачать глядачі на першому прямому ефірі

Завтра, 11 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікуваний перший прямий ефір «Х-фактор»-8! Глядачі побачать перші виступи фіналістів восьмого сезону і дізнаються, хто ж займе бажане місце у категорії «Дівчата» – Вета Козакова або Ксюша Попова. Більш того, на сцені Х з’явиться зірка світової величини – співачка LP, а неймовірна суддя Х Настя Каменських вперше виступить у новому образі з сольним проектом NK.



Перший прямий ефір обіцяє прихильникам шоу масу сюрпризів! Найкращі учасники «Х-фактор»-8 виконають радіохіти і представлять популярні пісні по-своєму. Наставники готують своїх підопічних щосили, намагаючись розкрити їхній талант на сто відсотків! Хто ж виявиться фаворитом?

Також на вас чекають зіркові виступи. На сцені шоу з’явиться всесвітньовідома співачка LP і виконає три хіти – When We’re High, Other People і Lost On You. Крім того, вперше на великій сцені зазвучить дебютна сольна пісня «Это моя ночь» зіркової наставниці – Насті Каменських.

Хто ж першим покине шоу – дізнайтеся вже завтра о 19:00 у прямому ефірі «Х-фактор»-8!