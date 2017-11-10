FACE TO FACE: MÉLOVIN- випустив дебютний EP альбом

Переможець «Х-фактор»-6 MELOVIN представив свою першу музичну платівку під назвою «FACE TO FACE». У міні альбом увійшли п’ять англомовних і один україномовний трек. Лід синглом платівки став гучний трек Wonder, завдяки якому артист став фіналістом національного відбору «Євробачення-2017».

«Це моя перша музична дитина в особі дебютного альбому! Я назвав його «Face to Face» і він краще розповість про те, що відбувалося зі мною після перемоги на «Х-факторі». Це були не тільки щастя і тріумф, а й зовсім інші, не завжди хороші емоції», – говорить артист.

Альбом «Face to Face» описує боротьбу зі своїм головним опонентом – самим собою, зі своїми внутрішніми проблемами, минулим, і всім тим, що заважає жити сьогодні. Тільки зустрівшись віч-на-віч із собою ти можеш поспілкуватися, переконати, домовитися жити в гармонії з внутрішнім «Я».

«Face to Face» – це злиття різних музичних стилів. Кожен слухач зможе знайти для себе композицію будь-якого жанру – від класичної поп-музики до альтернативного джазу.

Над створенням альбому працювали: MELOVIN, Ruzhynski, Mickey Mike, Ashley Hicklin.

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Нагадаємо, що раніше музикант представив кліп на гучний трек «Hooligan». Для самого MELOVIN дана робота стала не тільки музичним проривом, а й режисерським дебютом. Як результат – кожен глядач зможе трактувати відеокліп по-різному і знайде в ньому щось виключно для себе.

