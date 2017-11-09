Сьогодні рок-гурт The Hardkiss представив історію про зраду та висвободження у кліпі «Кораблі». Начерки пісні були написані фронтвумен Юлією Саніною ще у 15 років і пролежали до самого знайомства з чоловіком Валом Бебко. Разом вони дописали пісню, щоправда, без тексту, та назвали її «Доберман» — на честь однойменного фільму. За сім років музиканти повернулися до цієї роботи та написали україномовний текст.

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«Не знаю, звідки у мене в голові виникли кораблі, але я пам’ятаю, що мені давно не давала спокою думка, що Венеція може піти під воду. Так, напевно, і виникло потопаюче місто і спалені кораблі — символ втраченої надії»,-розповідає Юлія Саніна.

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«У нашій історії прапор — образ розбитого серця, болю від зради коханої людини, — продовжує розповідь фронтвумен гурту. — Щоб звільнитися від страждань, потрібно спалити прапор. Скривджені і розчаровані люди збираються разом, оскільки так легше пережити біль. У кожного своя історія, але символіка прапора одна — палаючий корабель».

Текст пісни The Hardkiss – Кораблі

Ти дзвониш вночі і мовчиш не про мене

Знаєш даремно, я все давно відчула

П’ю мед із вином бережу ті останні сили тіла

Бо твоя любов тягне нас

на дно….

Тільки ти пробачав ту весну

Але байдуже в твоїх очах

Дні останні венецій ти пробачав

Мені все чи це знак

Чому ти Всесвіт мовчав

Ти палив мої кораблі

Сніг попелом став знала я не даремно

Пізно і темно, страшно іти кудись одній

Ти будеш мій ще на мить не бажаєш зла напевно

Краще нам піти у свої…Cвіти…

Тільки ти пробачав ту весну

Але байдуже в твоїх очах

Дні останні венецій ти пробачав

Мені все чи це знак

Чому ти Всесвіт мовчав

Ти палив мої кораблі

А пробачати було нічого

Я так собі гралась мов дитина

Від щастя і аж до відчаю

Я здогадувалась, що не єдина

Мучила себе протиріччями

Я не знала, що любов назавжди

Буде вічною…

и пробачав ту весну

Але байдуже в твоїх очах

Дні останні венецій ти пробачав

Мені все чи це знак

Чому ти Всесвіт мовчав

Ти палив мої кораблі

Ти пробачав

Мене…

Та чому ж болить все на Землі мине,

То ж нехай горить!

Режисером кліпу «Кораблі» виступив гітарист і креативний продюсер The Hardkiss Вал Бебко:

«З Києва до Чорноморська ми їхали з розумінням того, що на місцевому судноремонтному заводі нас і близько не підпустять до кораблів. Але, коли ми познайомилися з директором ІСРЗ Михайлом Дудніковим, а начальник безпеки видав нам каски, ми зрозуміли, що на нас чекає захоплююча пригода. Майже на всі наші божевільні творчі ідеї керівництво заводу відповідало «так». Ми спускалися у док, знімали на капітанських містках і навіть у трюмі корабля, де на кілька годин була призупинена робота. Нереальна локація, красиві кораблі та палаючі прапори у фіналі нашої історії».