У червні цього року канал СТБ розпочав зйомки унікального проекту «Цієї миті рік потому». За правилами шоу герой в студії повинен розповісти про свою головну мету в житті, а після пообіцяти, що протягом найближчого року зробить все можливе для її реалізації. Всі 365 днів команда проекту фіксує його успіхи і невдачі на шляху до мети. Але, на жаль, часом в житті людини трапляються ситуації, які часом від неї зовсім не залежать, і тоді втілити свою мрію дуже непросто, особливо коли ти – дитина.

До нас звернулася мама хлопчика Дані. У малюка серйозний діагноз – ДЦП, спастична диплегія, рухові порушення III рівня. Незважаючи на свій вік, він уже пережив багато, але його батьки не втрачають надії повернути дитині повноцінне дитинство.

У свої 2,6 рочки Даня навіть погано сидить, але мріє бути здоровим. Він хоче бігати і грати з іншими. Крім реабілітації, кожні 3 місяці йому потрібні ще додаткові масажі, ЛФК, медикаментозне лікування. Допомогти дитині можуть у клініці «Ла Прадера» на Кубі, але на жаль, самостійно батьки не можуть оплатити там реабілітацію.

«Дайте шанс нашому синові повноцінно жити. Дуже хочеться здійснити мрію синочка – самостійно піти в садок, в школу. Хочеться допомагати, а не просити допомогу, але в житті не все складається так, як ми хочемо. Щоранку я прокидаюся і сподіваюся, що це все страшний сон, що синок встане і піде, але, на жаль, це все наяву, і залишається тільки молитися і сподіватися. З підтримкою всіх небайдужих ми подолаємо цю хворобу. Нехай Господь Бог посилає всім міцне здоров’я!», – пише його мама.

Допомогти Дані втілити свою мрію – бути здоровою дитиною, – ви можете на сайті «Української біржі благодійності»: https://ubb.org.ua/ru/project/3433/#tabs-1

ПІБ: Курильчик Данило Юрійович, 11.04.2015 р

Місто: Березне, Рівненська обл.

Діагноз: ДЦП, спастична диплегія, рухові порушення III рівня за класифікацією GMFCS