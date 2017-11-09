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Телеканал СТБ / Модний манікюр 2017

Модний манікюр 2017

Телеканал СТБ

Що може підняти настрій жінці, як не гарний манікюр? Милий, сміливий, стильний, яскравий та вабливий дизайн наших нігтиків привертає увагу й викликає інтерес у перехожих. А вийшовши з салону, ми відчуваємо себе королевами! Який модний манікюр 2017 варто спробувати на собі – читайте в матеріалі!

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У світі моди дизайну манікюру 2017 рік проходить під гаслом «Усе дозволено!». Ми обрали 8 цікавих, на наш погляд, ідей для манікюру на 2017 рік.

Манікюр-рамка

дизайн-ногтей-рамка

Такий дизайн манікюру виглядає дуже стильно. Він підходить впевненим в собі дівчатам та жінкам, які не бояться виділятися. Однак цей дизайн, на жаль, підійде не всім формам нігтів. Найкраще його робити власницям витягнутої, мигдалеподібної пластини. А також тим, у кого довгі нігті. На інших формах він може виглядати неохайно та візуально робити ніготь коротшим.

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Геометричний манікюр

дизайн-ногтей-геометрический

Це дизайн манікюру, де сповна може розгулятися ваша геометрична фантазія. Смужки, овали, кола, крапки, лунки, квадрати, прямокутники… Все це і головне – РАЗОМ – можна втілити на геометричних малюнках ваших нігтиків. Тільки занадто не захоплюйтеся. Надмірна кількість геометричних фігур на нігтях – ознака несмаку.

Стемпінг

дизайн-ногтей-стемпинг

Стемпінг – це знахідка для любительок швидкого дизайну. За його допомогою можна зробити будь-який візерунок, навіть якщо ви не вмієте малювати. З англійської мови стемпінг перекладається як «штампування». За його допомогою зробити гарний візерунок на нігтях зможе навіть дитина (трохи потренувавшись, звичайно).

Дзеркальний

дизайн-ногтей-зеркальный

Ще одним трендом манікюру 2017 став дзеркальний дизайн на нігтях. Ще зовсім нещодавно любительки цього дизайну користувалися різними підручними засобами, щоб наблизити дизайн до дзеркального. Зараз же є безліч різних порошків, за допомогою яких можна домогтися ідеального дзеркального покриття.

Омбре або «градієнт», бите скло, місячний та французький манікюри

дизайн-ногтей-французский дизайн-ногтей-омбре дизайн-ногтей-лунный дизайн-ногтей-битое стекло

Ви запитаєте, чому я об’єднала ці види дизайну манікюру? Все дуже просто! Вони не потребують окремого представлення, бо вже довгий час є незмінними лідерами у ТОП-дизайнах манікюру. Вони полюбилися представницям прекрасної статі вже давно. Але, не дивлячись на те, що дизайни це не нові, вони все ж займають своє місце в рейтингу модних манікюрів 2017 року.