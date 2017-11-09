Грандіозна п’ятниця: чим здивує «Сюрприз, сюрприз!» випуск 11

У п’ятницю, 10.11.2017, глядачі СТБ побачать черговий випуск найдобрішого проекту країни «Сюрприз, сюрприз!». «О.Torvald», Тіна Кароль, Ірина Білик, Наталія Могилевська та інші влаштують грандіозний вечір для тих, хто на це заслуговує! Чим ще здивує «Сюрприз, сюрприз!» випуск 11 – читайте у матеріалі.

Наближається п’ятниця, а разом з нею і знайомство з новими героями «Сюрприз, сюрприз!», дивовижні історії яких гідні визнання всієї країни. Який подарунок чекає священика, який вирішив зробити кінотеатр для пенсіонерів у селі? Хто відправиться на стажування до Англії, а хто зустрінеться з поп-дівою Іриною Білик? Чим винагородять батькiв, які до останнього боролися за життя малюка, який народився у п’ять місяців? Хто заспіває з «О.Torvald» і яка зустріч зворушить кожного глядача до глибини душі?

Зробіть вашу п’ятницю добрішою! Дивіться «Сюрприз, сюрприз!» 10.11.2017, о 20:00, на СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ