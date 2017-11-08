«Зважені та щасливі»-7 випуск 11 вже завтра з’явиться на телеекранах. Цей тиждень стане найпікантнішим за весь 7 сезон, адже настав час повернути у відносини пристрасть та палкі почуття. Учасники прокинуться посеред ночі від еротичної музики та танців майже на їх ліжках, але це буде тільки першим сюрпризом. На зборах, Аніта повідомить, що весь тиждень учасники проведуть з Юлією Бортник, ведучою програми «Давай поговоримо про секс». Детальніше – в матеріалі.

Знайомство нової ведучої з парами почнеться з тестування, яке продемонструє рівень сексуальної обізнаності та взаєморозуміння партнерів. Але найголовніше, від кількості однакових відповідей кожної пари буде залежати їх подальша доля на першому випробуванні, в якому їм доведеться власними тілами размилити циліндри, щоб побачити прихований під шаром мила код.

За допомогою цього коду учасники відкриють особливе видання Камасутри, а після, зможуть вибрати позу, володіння якою і стане завданням наступного випробування!

Крім нової ведучої, в таборі з’явиться і нова пара тренерів, адже заняття Камасутрою потребують неабиякої фізичної форми та витримки. А у фінальному конкурсі, гарненько підготувавшись, вони продемонструють чи вдалося їм оволодіти обраними позами. Однак головним завданням буде не просто похвалитися набутими навичками, а втриматися в цих позах якомога довше.

Кому з учасників вдасться в останній момент вирвати у конкурентів перемогу? Хто буде вмирати від хвилювання та страху під час зважування, розуміючи, що отриманий антибонус може «потягнути» під жовту лінію? І як позначиться на результатах зважування тиждень схуднення по Камасутрі?

Дивіться вже завтра о 20:00 на СТБ

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