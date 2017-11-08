Віртуальні «Вартові Мрій» відправляться в тур містами України

Головне зимове 3D-шоу «Вартові Мрій» тепер буде доступно в форматі VR-ролика – 7-хвилинного панорамного відео 360°. Вперше в Україні театральну постановку представлять в форматі віртуальної реальності.

«Віртуальна реальність дозволить кожному зануритися в чарівний світ «Вартових Мрій» та відчути себе одночасно і глядачем в залі, і навіть одним з героїв казки на сцені, – переконана Наталія Гончар, директор StarLight Entertainment. – Ми хотіли познайомити якомога більше людей з «Вартовими Мрій», але нам з самого спочатку було нецікаво просто зняти відео і викласти його в Інтернет. Тому ми прийняли рішення створювати VR-контент – сучасній високотехнологічній казці потрібні тільки цікаві прояви».

VR-ролик був створений спільними зусиллями StarLight Enterainment і Київстар і приурочений до святкування 20-річчя національного мобільного оператора. З 17 листопада і до 17 грудня спеціально обладнаний автобус, в якому всі бажаючі зможуть безкоштовно подивитися VR-ролик «Вартові Мрій», побуває в 15 містах України.

«Ми робимо унікальний і незабутній проект, який дарує позитивні емоції. І дуже важливо, що можливість побачити «Вартових Мрій» у форматі віртуальної реальності отримають українці в різних регіонах країни. Обов’язково відвідайте покази в вашому місті і отримаєте заряд яскравих емоцій і вражень, які дарує Київстар і StarLight Entertainment» – розповів Павло Даніман, директор по маркетингу Київстар. За підтримки інноваційного партнера Samsung всеукраїнський тур VR-ролика «Вартові Мрій» розпочнеться 17 листопада у Маріуполі. Потім автобус відправиться в Дніпро (18.11), Запоріжжя (19.11), Черкаси (24.11), Харків (25.11), Кременчук (26.11), Миколаїв (1.12), Одесу (2.12), Хмельницький (3.12), Тернопіль (8.12), Львів (9.12), Рівне (10.12), Житомир (15.12), Київ (16.12), Вінницю (17.12). C детальним графіком туру можна ознайомитися тут. (vr.stb.ua)

У Києві шоу «Вартові Мрій» можна буде побачити з 16 грудня по 21 січня в «Концерт-Холі ВДНГ» (Проспект Академіка Глушкова, 1). Головним режисером-постановником третього сезону 3D-шоу став Євген Кот, який також виконає роль головного лиходія. Квитки вже у продажу.