ONUKA представила новий трек «Guns Do not Shoot», який увійде до майбутнього альбому групи MOZAІKA. Лідер команди Ната Жижченко назвала композицію противоєнним маніфестом, динамічне і різке звучання треку підтверджує це звання. «Війну легко розпочати та складно зупинити. Війна заповнює собою все навкруги, не залишаючи простору для слів: розуміння та вибачення. Світ крихкий. Війна починається з пострілу. Для того, щоб спалахнуло полум’я достатньо лише натиснути на курок. Стріляє не зброя, стріляє людина», – підписала прем’єру ONUKA на Офіційній сторінці в Facebook.

Як і в попередніх композиціях ONUKA експериментувала зі звучанням: «Крім духових, які для нас дуже важливі, звучить дримба – один з найдавніших інструментів в світі, який присутній не тільки в українській культурі, а й у культурах багатьох північних народів, в камбоджійської, татарської та інших», – каже Ната.

Слухати нову композицію, а також прочитати її текст ви можете прямо зараз:



ONUKA – Guns Don’t Shoot

Dazed all day,

Stuck in a maze.

Sleepless knights,

Daydreamed fights.

Weapons drawn,

Protect your own.

Lives are lost,

Too high the cost.

No Peace for War,

She keeps the score.

The stakes are high,

Many will die.

Another war has begun.

With the loading of a gun,

In war, to kill is not a crime.

Another mother never said goodbye.

As the Echoes, of the battle cry, subside,

From a distance, a new wave comes alive.

Dazed all day,

Stuck in a maze.

Sleepless knights,

Daydreamed fights.

Weapons drawn,

Protect your own.

Lives are lost,

Too high the cost.

No Peace for War,

She keeps the score.

The stakes are high,

Many will die…

We do things,

That can’t be undone.

We fight a fight,

That can’t be won.

People shoot people

Guns don’t shoot people

As the Echoes, of the battle cry, subside,

From a distance, a new wave comes alive.

People shoot people

Guns don’t shoot people