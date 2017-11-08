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Телеканал СТБ / Афіша концертів на листопад 2017 в Києві: вибір редакції СТБ

Афіша концертів на листопад 2017 в Києві: вибір редакції СТБ

Телеканал СТБ

Листопад – місяць похмурий і холодний, тому необхідно якось розбавляти сірі будні яскравими подіями. Ви можете приготувати щось смачне з сезонних продуктів і покликати друзів, відправитися в кіно або на концерт улюблених виконавців. До слова, музика завжди піднімає настрій, а часом навіть надихає на нові ідеї та звершення. На щастя, цієї осені до Києва приїде багато прекрасних музикантів, а також свої програми покажуть популярні українські артисти, такі як гурт «Бумбокс», MONATIK та багато інших. Ми склали афішу концертів в Києві на листопад 2017 від редакції сайту stb.ua, щоб ваші осінні вечори були теплішими та цікавішими.

Воплі Відоплясова, XX ROCKів альбому MUZIKA

11 листопада 19:00

Будинок культури НТУУ

Вартість квитків 150 – 800 грн.

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НеАнгели, SLAVAVICTORIA

11 листопада 19:00

Національний палац мистецтв України

Вартість квитків 650 – 1950 грн.

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Benjamin Clementine / Бенджамін Клементін

12 листопада 19:00

Міжнародний центр культури і мистецтв

Вартість квитків 1450 – 1650 грн.

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Patricia Kaas / Патрісія Каас

15 листопада 19:00

Національний палац мистецтв України

Вартість квитків 1000 – 5500 грн.

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Epolets

17 листопада 20:00

Sentrum

Вартість квитків 220 – 560 грн.

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Бумбокс

18 листопада 19:00

Київський Палац Спорту

Вартість квитків 449 – 1499 грн.

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MONATIK

18 листопада 22:00

INDIGO ambitious project

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Грін Грей (Green Grey)

19 листопада 19:00

Docker Pub / Докер Паб

Вартість квитків 150 – 250

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Hurts / Хертс

23 листопада 19:00

Stereo Plaza

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SUNSAY

24 листопада 20:00

Sentrum

Вартість квитків 350 – 900

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Арсен Мірзоян

30 листопада 19:00

Міжнародний центр культури і мистецтв

Вартість квитків 190 – 950

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