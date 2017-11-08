Листопад – місяць похмурий і холодний, тому необхідно якось розбавляти сірі будні яскравими подіями. Ви можете приготувати щось смачне з сезонних продуктів і покликати друзів, відправитися в кіно або на концерт улюблених виконавців. До слова, музика завжди піднімає настрій, а часом навіть надихає на нові ідеї та звершення. На щастя, цієї осені до Києва приїде багато прекрасних музикантів, а також свої програми покажуть популярні українські артисти, такі як гурт «Бумбокс», MONATIK та багато інших. Ми склали афішу концертів в Києві на листопад 2017 від редакції сайту stb.ua, щоб ваші осінні вечори були теплішими та цікавішими.
Воплі Відоплясова, XX ROCKів альбому MUZIKA
11 листопада 19:00
Будинок культури НТУУ
Вартість квитків 150 – 800 грн.
НеАнгели, SLAVAVICTORIA
11 листопада 19:00
Національний палац мистецтв України
Вартість квитків 650 – 1950 грн.
Benjamin Clementine / Бенджамін Клементін
12 листопада 19:00
Міжнародний центр культури і мистецтв
Вартість квитків 1450 – 1650 грн.
Patricia Kaas / Патрісія Каас
15 листопада 19:00
Національний палац мистецтв України
Вартість квитків 1000 – 5500 грн.
Epolets
17 листопада 20:00
Sentrum
Вартість квитків 220 – 560 грн.
Бумбокс
18 листопада 19:00
Київський Палац Спорту
Вартість квитків 449 – 1499 грн.
MONATIK
18 листопада 22:00
INDIGO ambitious project
Грін Грей (Green Grey)
19 листопада 19:00
Docker Pub / Докер Паб
Вартість квитків 150 – 250
Hurts / Хертс
23 листопада 19:00
Stereo Plaza
SUNSAY
24 листопада 20:00
Sentrum
Вартість квитків 350 – 900
Арсен Мірзоян
30 листопада 19:00
Міжнародний центр культури і мистецтв
Вартість квитків 190 – 950