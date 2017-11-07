Кореспондент, ведуча інформаційно-аналітичної програми «Вікна-новини» каналу СТБ Оля Кучер запустила свій блог на платформі видання «Новое Время». Перший пост журналістка присвятила важливій та дуже актуальній темі – «творцям майбутнього» з України, про яких багато говорять за кордоном, але чомусь мовчать на батьківщині. «Ви знали, що спалах на телефон і розумні годинник, які продаються в офіційних магазинах компанії Apple, придумали в Україні?» – цими словами Ольга почала свій пост.

Відома телеведуча зазначає, що про талановитих українських винахідників і айтішників чомусь в ЗМІ пишуть не так і часто, але ж для багатьох молодих фахівців досягнення співвітчизників можуть стати стимулом для розвитку.

«Чому з екранів телевізорів, сторінок газет, стрічок новин в Інтернеті – мені ніхто не сказав, що в Україні існує ціла купа успішних ІТ-компаній? Не тільки аутсорсерів, які заробляють мільйонні статки, програмуючи на замовлення західних компаній. А тих, хто створює власний продукт. Я хочу чути про це звідусіль. Я просто вимагаю, щоб мені розповідали про тих, ким я можу пишатися», – пише Оля Кучер.

У публікації журналістка також наводить приклад кількох українських стартапів, геніальність яких вражає. І це тільки деякі з них:

Petcube – пристрій, що дозволяє через мобільний додаток дистанційно стежити, розмовляти і грати в лазерні ігри зі своїм песиком або котиком.

Ajax – бездротова система безпеки. Все контролюється з телефону поки вас немає вдома – чи закриті двері та вікна, не заливає вас випадково хтось, чи не задимилося щось на кухні.

Kodisof – надміцні інтерактивні столи, на яких можна сміливо обідати і грати. Заходити в соцмережі, складати пазли.

«Так, вони фантазери, так, вони дивні, але це вони – творять майбутнє. І дуже важливо, щоб вони його створювали з України», – підсумувала Ольга.