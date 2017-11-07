Для того, щоб допомогти визначитися на що витратити вільний час, сайт stb.ua підготував добірку новинок кінопрокату на листопад 2017, які можна подивитися в кіно. Мало того, на регулярній основі ви зможете щомісяця знайомитися з кіноновинками на нашому сайті. А що подивитися в кінотеатрах цього місяця, читайте в нашій кіноафіші на листопад 2017!

Афера Доктора Нока

Жанр: комедія

Країна, рік: Франція, Бельгія 2017

Тривалість: 113 хвилин

Комедійний фільм поставлений режисером Лоррейн Леві за п’єсою Жуля Ромена «Нок, або Торжество медицини»

Нок – майстерний злодій та дотепний шахрай, якому до недавнього часу легко вдавалося обводити оточуючих навколо пальця. Цього разу він вигадує хитру схему, як гарненько заробити. Для цього він вирішує прикинутися лікарем та змушувати здорових людей вірити в те, що вони хворі, а потім, звичайно ж, лікувати їх. Однак у найбільш незручний момент з’являється давній знайомий, який бажає вивести його на чисту воду. Крім того, Нок закохується в одну зі своїх «пацієнток»…

Вбивство у «Східному експресі»

Жанр: драма, детектив, кримінал

Країна, рік: США 2017 рік

Тривалість: 113 хвилин

Фільм режисера Кеннета Брана знятий за однойменним романом Агати Крісті, який також є ремейком відомого фільму 1974 року.

Зима. Знаменитому бельгійському детективу Пуаро, який перебуває у Стамбулі, терміново потрібно до Великобританії, але всі квитки на поїзд розкуплені. Східний експрес – назва потяга, який ось-ось покине місто. На щастя, одним з його пасажирів виявляється директор компанії, який знаходить для Пуаро місце. Потяк справді дивовижне місце, в якому зібралися люди різних національностей і переконань, але детективу це зовсім не цікаво і він йде спати. Однак вночі, через сильний снігопад поїзд робить вимушену зупинку, а детектив дізнається – скоєно вбивство. Вікно відкрито, двері купе замкнені зсередини. Нелегке завдання, але ж в арсеналі у нього немає жодної нерозкритої справи.

Тор: Рагнарек

Жанр: драма, бойовик, фентезі

Країна, рік: США 2017 рік

Тривалість: 130 хвилин

Фільм режисера Тайка Вайтіті, знятий за коміксами Стена Лі, Ларрі Лібера та Джека Кербі, є сиквелом картин 2011 та 2013 року, а також 17-м фільмом кінематографічного всесвіту Marvel.

Через два рік після битви при Заковії, Тор безуспішно шукає Камені нескінченності та потрапляє в ув’язнення вогняного демона Суртура. Той розповідає, що батько Тора Одін, більше не в Асгарді, і що царство буде знищено коли Суртур об’єднає свою корону з Вічним вогнем. Тор перемагає його та забирає корону, вірячи, що Рагнарек не наступить. Однак відбувається непередбачене. Дочка Одіна Хела, захоплює Асгард та знищує молот Тора. Вона збирається відродити небесне місто, однак на те як це зробити у неї свої плани. Її дії можуть привести до Рагнарека! Тор збирає військо, щоб їй перешкодити. На захист всесвіту стають Халк, Валькірія та навіть Локі.

Джунглі

Жанр: триллер, пригоди

Країна, рік: Австралія, 2017

Тривалість: 115 хвилин

Біографічний трилер режисера Грега Макліна, який поставлений за мотивами книг Йоссі Гинсберга, присвячених історії його виживання в джунглях Амазонки.

Фільм розповідає реальну історію приятелів, які вирушили в джунглі Болівії. На початку 1980-х після служби в ізраїльській армії шукач пригод Йоссі Гінсберг (Деніел Редкліфф) вирушає досліджувати джунглі Амазонки. Там він зустрічає шкільного вчителя Маркуса Штамма та його друга фотографа Кевіна Гейла. У Ла-Пасі провідник обіцяє відвести їх до загубленого індіанському племені і Йоссі вмовляє друзів йти через джунглі. Але вони навіть не підозрювали, що пригода мрії стане для них справжнім кошмаром.

Ліга Справедливості

Жанр: фантастика, бойовик, пригоди, фентезі

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 120 хвилин

Супергеройський бойовик режисера Зака ​​Снайдера, заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics.

Брюс Уейн, натхненний героїзмом супермена, знову повірив у людство. Він заручається підтримкою Чудо-Жінки та разом з нею швидко набирає команду надлюдей для боротьби з новою загрозою. Однак навіть незважаючи на унікальний склад супергероїв – Бетмен, Флеш, Аквамен, Чудо-Жінка та Кіборг, врятувати планету від вторгнення катастрофічних масштабів буде дуже непросто.

Джиперс Кріперс 3

Жанр: трилер, жахи, детектив

Країна, рік: США 2017

Тривалість: 101 хвилина

Фільм жахів режисера Віктора Сальви. Інтереквел фільмів Джиперс Кріперс та Джіперс Криперс 2.

Раз в 23 роки він повертається, щоб вбити всіх на своєму шляху. І ось настав цей момент. Поліція знаходить вантажівку Джиперса Кріперас, яка наповнений мертвими тілами. Незабаром після цього Гейлен Брендон бачить видіння, в якому її син, якого вбив Кріперс 23 роки тому, попереджає про те, що монстр вб’є їх усіх. Шериф збирає спецзагін, щоб з’ясувати звідки він взявся, та остаточно з ним покінчити.

Ми – монстри

Жанр: мультфільм

Країна, рік: Німеччина 2017

Тривалість: 96 хвилин

Емма та Френк, звичайні батьки, які виховують звичайних дітей. Їхня сім’я живе звичайним життям, зі стандартними для багатьох людей проблемами. Але на жаль, їх сім’ю важко назвати щасливою. Щоб внести якісь фарби в сімейне життя, Емма вирішує влаштувати вечірку. Але раптово зла відьма, насилає на них прокляття. Френк став Франкенштейном, Емма – вампіром, а їх дочка та син перетворилися на мумію та перевертня. Для того, щоб стати колишніми, сім’я повинна зрозуміти, що таке щастя. Адже монстрами можуть бути тільки нещасні.

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