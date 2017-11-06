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Телеканал СТБ / Суддя «МастерШеф» Дмитро Горовенко показав кохану

Суддя «МастерШеф» Дмитро Горовенко показав кохану

Телеканал СТБ

Суддя кулінарного проекту «МастерШеф»-7 ніколи особливо не розповідав про своє особисте життя. Раніше в його соціальних мережах були тільки фотографії з роботи і подорожей, але останнім часом Instagram Дмитра Горовенка став наповнюватися спільними знімками з красивою дівчиною. Схоже, кулінару-ресторатору пощастило знайти свою любов.

«Знайшов її нарешті! Вона трохи не в собі і точно з моєї планети. Просто коли тримає мене за руку – нічого більше не треба. Світ зупиняється і можна зійти на зупинці», – написав він у соцмережі, додавши романтичні хештеги #lovestory #lifeisgood #mylife # дімказакохався.

A post shared by Dmitry Gor (@dmitrygorovenko) on

A post shared by Dmitry Gor (@dmitrygorovenko) on

Виявилося, що новою коханою Дмитра є 23-річна дівчина Христина. Пара познайомилася все в тих же соціальних мережах, причому, Горовенко написав їй першим. Кілька місяців вони переписувалися, а потім вирішили зустрітися в реальному житті та більше не розлучалися.

Зараз суддя «МастерШеф»-7 активно публікує спільні фото з дівчиною і зізнається їй у коханні, а шанувальники кулінара навперебій бажають парі любові та взаєморозуміння.

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