17 листопада у рамках гала-вечері з режисером Девідом Лінчем виступить відомий український музикант і суддя шоу «Х-фактор»-8 Дмитро Шуров. Pianoбой зізнався, що він істинний фанат режисера і розповів, який сюрприз приготував для Лінча.

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«Коли на мене вийшли організатори приїзду Девіда Лінча до України, я відразу ж погодився виступити. По-перше, я найбільш трушний фанат Лінча, знаю всі його фільми напам’ять. А новий сезон «Твін Пікс» взагалі для мене кіношедевр і справжнє мистецтво. Кумедно, але я тільки у вересні дав інтерв’ю одному українському журналу, в якому ми багато говорили про Девіда Лінча та його на мене творчий вплив, і тут бац – він приїжджає до Києва, і мене запрошують зіграти спеціальний сет. Збіг? Не думаю! Просто у моєму житті завжди є місце магії»,- з усмішкою розповів Дмитро.

Дмитро Шуров поділився, що готує сміливу оркестрову програму на основі музики до фільмів видатного режисера.

«Девід Лінч для мене – еталон творчої особистості. Він надзвичайно ретельно готує всі свої проекти, відточує кожну деталь до божевілля, але потім, у момент зйомки, реалізації, вміє цілком покластися на енергетику і непередбачуваність моменту. Це робить всі його фільми настільки привабливими та живими. Ну і звичайно, він справжній «Невиправний», one-of-a-kind і цим дуже цікавий особисто мені. Я хочу зробити для нього цей вечір у Києві незабутнім і готую спеціальний сет, у якому, крім фрагментів моєї музики, будуть і сміливі переробки найяскравіших саундтреків з його фільмів, тільки йому про це не кажіть, щоб не спалити сюрприз!»,- зізнався музикант .