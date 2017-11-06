Святкування Китайського Нового року розпочнеться 16 лютого 2018 року і закінчиться 2 березня. Китайці ведуть літочислення за місячно-сонячним календарем, тому 2018-й за григоріанським календарем – це китайський 4716-й. За схемою П’яти Стихій – майбутній рік буде земляним, а за схемою Тваринного Зодіаку – під владою Собаки.

Стародавні китайці святкували Новий рік цілий місяць, однак реалії сучасного життя не дозволяють відпочивати так довго, тому час відпочинку скоротили вдвічі. У перший день Китайського Нового року всюди запалюють пахощі і підривають феєрверки, щоб відлякувати злих духів, які приходять, щоб вкрасти урожай (для китайців Новий рік пов’язаний з початком посівних робіт і являється, в першу чергу, святом весни).

В останній день святкувань китайці запалюють на вулицях червоні ліхтарі, носять намиста з мандаринів і традиційно збираються на сімейні вечері. Китайці вірять, що в останній день Нового року за святковим столом зустрічаються не тільки живі родичі, але й у вигляді духів – їх покійні предки.



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